Elmenhorst: Letzter Einsatz nach 41 Jahren

Elmenhorst

So hatte sich der Elmenhorster Feuerwehrchef seinen 67. Geburtstag wohl nicht vorgestellt: Um 17.20 Uhr schallt die Sirene durchs Dorf und Helmut Penz wird zum Einsatz gerufen – Feueralarm in der Firma Bela in Wittenhagen.

Während Penz mit fünf Einsatzkräften auf dem Weg ist, bricht rund um das Feuerwehrgelände in Elmenhorst Hektik aus. Im Minutentakt treffen 14 Fahrzeuge der Wehren aus dem Ort, aus Sundhagen, Zarrendorf, Papenhagen, Süderholz, Grimmen und Abtshagen ein, Tische werden gerückt, Geschenke und Reden vorbereitet.

Überwältigender Empfang

Auf halber Strecke zum vermeintlichen Brand erreicht die Hauptperson des Tages dann die Nachricht: Abbruch, Fehlalarm und Penz kehrt immer noch nichtsahnend um. Als er wenige Minuten später an der Elmenhorster Feuerwehr zurück ist, empfangen ihn lautstark Martinshörner und knapp 170 Kameraden und Überraschungsgäste. Helmut Penz reagiert ungläubig mit Kopfschütteln und feuchten Augen, als er das Einsatzfahrzeug verlässt.

Sichtlich überwältigt kommt Helmut Penz auf dem Feuerwehrgelände in Elmenhorst an. Quelle: Almut Jaekel

Nun ist ein 67. Geburtstag nicht unbedingt ein Ereignis, das traditionell ganz groß gefeiert wird. „Aber, wer 67 Jahre alt wird, muss endgültig aus dem aktiven Feuerwehrdienst scheiden“, erklärt Bürgermeister Rudi Wendorf. Und das ist für Helmut Penz, die Freiwillige Feuerwehr Elmenhorst, für das ganze Dorf ein einschneidendes Ereignis.

Neuwahl am 13. August

41 Jahre lang, seit 1980, ist Penz Mitglied der FFw Elmenhorst. Schon zwei Jahre später wurde er stellvertretender Wehrleiter, seit 1990, also seit 31 Jahren leitete er die Wehr vor Ort. Als der scheidende Wehrführer – neu gewählt wird übrigens am 13. August – zur Feuerwehr kam, gab es in Elmenhorst noch einen Feuerlöschanhänger, der mit einem Traktor der LPG zum Brand gezogen werden musste.

Heute gehören knapp 30 Aktive zur Wehr, die Fahrzeuge sind modern, und es gibt Pläne für einen Anbau an die Fahrzeughalle und natürlich auch für das 125. Jubiläum der Ortswehr 2023. Sicherlich wird Helmut Penz dann nicht ganz unbeteiligt sein.

Zur Galerie Wer 67 Jahre ist, muss aus dem aktiven Feuerwehrdienst scheiden. Mit einem Überraschungseinsatz machten es die Kameraden der FFw Elmenhorst ihrem Wehrführer Helmut Penz etwas leichter.

Wenn allerdings die Sirene ab jetzt schallt, muss er zu Hause bleiben. „Unser Helmut muss ruhiger treten, auch wenn ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, wie er am Gartenzaun steht und seiner Feuerwehr hinterherschaut“, sagt Wendorf. Damit ihm das leichter falle, darf er „seinen“ Schutzhelm behalten. Und er könne sich natürlich weiter intensiv in der Gemeindevertretung engagieren, deren Mitglied Penz ebenfalls ist, schlägt der Bürgermeister vor.

Ganz ohne Wehr wird es nicht gehen

Ob er es so schnell in den ganz ruhigen Schritt schaffe, könne er nicht versprechen, entgegnet Penz. „Da bin ich auch ganz gespannt, wie es mit etwas Abstand von der Feuerwehr gehen wird“, sagt seine Frau Marita. „Ich bin guter Hoffnung, dass mir nicht langweilig wird. Ganz ohne Feuerwehr wird es jedoch nicht gehen“, sagt Helmut Penz.

Nicht nur einen Helm gibt es zum Abschied. Jede Wehr hatte sich etwas ganz Persönliches einfallen lassen. Und alle hatten Worte des Dankes – für die gute Zusammenarbeit, für das Engagement, für das Verständnis und die Hilfe. „Helmut Penz hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Wehren in der Region so gut zusammenarbeiten. Wie gut, sieht man heute hier“, betont Torsten Schwebke von der Süderholzer Wehr. Von der Kirchgemeinde gibt es beispielsweise eine Geburtstagstorte, ein Bläserständchen und eine Geburtstagskerze, die dann in der Kirche einen Platz finden wird. Von den Grimmenern einen Ausflug in luftige Höhen von 24 Meter – die Mannen um Olaf Clasen haben die Drehleiter mitgebracht und Helmut Penz kann sich gemeinsam mit seiner Frau das Geburtstagsspektakel von oben anschauen. „Nur dir zu Liebe mache ich das“, raunt Marita Penz ihrem Mann auf dem Weg dorthin zu. Am Freitag feierten die beiden übrigens nicht nur den Geburtstag und den Feuerwehrabschied, sondern auch ihren Hochzeitstag.

Planungen seit März

Helmut Penz im Vollschutz im Teich. Quelle: Almut Jaekel

Seit 18. März planten die Elmenhorster rund um den stellvertretenden Wehrleiter Stefan Kuhrt das Ereignis. „Und wir machten uns auch Gedanken über ein Geschenk“, erzählt Kuhrt. Helmut habe ja so die Eigenschaft, nichts wegwerfen zu wollen. Das sei auch im Gerätehaus zu sehen. Dort gebe es unter anderem einen 50-Kilogramm schweren Pulverlöscher, den Helmut einst mitgebrachte und der gefühlt 57-mal hin- und hergeschoben wurde. Kuhrt: „Deshalb dachten wir – den kannst du behalten“. Allerdings ist der jetzt umgebaut und mit dem Logo der FFw versehen und kann als leuchtende Zierde im Garten eingesetzt werden. Ein weiteres Geschenk seiner Elmenhorster – einen Gutschein – muss sich Penz allerdings schwimmend erkämpfen. Im knallgelben Vollschutzanzug geht es in den nahen Teich, wo das Präsent in der Mitte stationiert ist.

Ein großes Dankeschön gibt Helmut Penz zurück – für die Überraschung, aber auch „an meine Kameraden in der Feuerwehr, an alle, die dabei sind, wenn wir im Dorf etwas umsetzen“, sagt er und ergänzt: „Einer allein ist in der Feuerwehr nichts.“

„Hast du das alles hier gewusst?“, hatte Helmut Penz seine Frau Marita irgendwann im ganzen Trubel leise gefragt. Das hat sie, wie die 170 Gäste vor Ort auch. Und alle haben dichtgehalten, damit es solch eine Riesenüberraschung für den Wehrleiter wird.

Von Almut jaekel