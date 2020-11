Grimmen

Diese Novembernacht endete für einen jungen Mann aus Tribsees gleich mit diversen begangenen Straftaten: Die Polizisten aus dem Grimmener Revier wurden am Freitagmorgen um 6 Uhr darüber informiert, dass ein junger Mann in Elmenhorst ( Vorpommern-Rügen) in einem beschädigten Auto ohne Kennzeichen schläft. Die Beamten rückten umgehend aus.

Sie fanden einen 21-Jährigen, der in dem VW Golf offenbar seinen Rausch ausschlief und weckten ihn. Der junge Erwachsene gab bereitwillig zu, dass er am Abend zuvor einige Bier getrunken habe. Ein Atemalkoholwert von 1,0 Promille bekräftigte seine Aussage schließlich. Doch damit noch nicht genug.

Übernachtung im Auto

Der junge Mann zeigte sich ehrlich und erzählte den Polizisten, dass er am Vorabend von Tribsees nach Stralsund unterwegs war. In Zarrendorf sei ihm jedoch ein Reifen geplatzt. Er versuchte trotzdem, in dem beschädigten Auto zurück nach Tribsees zu kommen. Doch sein Plan ging nicht auf. Er blieb mit dem Auto in Elmenhorst liegen. Dort verbrachte er dann auch die Nacht.

Als die Beamten ihre Überprüfung starteten, stellte sich zudem heraus, dass das Auto in dem der 21-Jährige unterwegs war, weder versichert noch zugelassen war. Den Führerschein konnten ihm die Beamten aufgrund des Alkoholkonsums an diesem Morgen nicht mehr wegnehmen – sie zogen ihn bereits vor geraumer Zeit ein. Bis Mitte 2021 galt seine Führerschein-Sperre. Diese wird sich nun, aufgrund des neuen Straftatenbestandes, vermutlich noch um eine ganze Weile verlängern.

