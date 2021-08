Elmenhorst

Biolandwirtschaft ist gefragt. Doch was bedeutet es eigentlich, im Stall, auf der Weide und auf dem Acker nach Biorichtlinien zu arbeiten? In Elmenhorst auf dem Alten Pfarrhof gab es jetzt die Möglichkeit, das vor Ort zu ergründen.

Der historische Dreiseitenhof von Claudia Resthöft in Elmenhorst war einst ein Pfarrhof und wahrscheinlich einer der letzten in Vorpommern. Daher auch der bezugnehmende Name für den Biohof, der seit 1996 nach Bioland-Vorgaben und seit 2007 nach den noch strengeren Demeter-Richtlinien wirtschaftet.

„2007 wurde auf diese biologisch-dynamische Wirtschaftsweise umgestellt und wir sind jetzt ein reiner Demeter-Bauernhof“, erzählt Claudia Resthöft. Demeter ist der älteste Bioverband in Deutschland und existiert seit 1924. Die biodynamische Landwirtschaft steht in Zentrum der Demeter-Philosophie und soll Klima, Böden und Ressourcen schonen. „Wir arbeiten auf 214 Hektar in Kreislaufwirtschaft, und mittlerweile ist die Arbeit auf sieben fest angestellte Mitarbeiter aufgeteilt. Dieser hohe Personalschlüssel kann nur durch die Vielfältigkeit unseres Hofes gewährleistet werden“, begründet Claudia Resthöft. Denn zu den Betriebszweigen gehören immerhin Ackerbau, Milchviehwirtschaft, einige Schweine, eine kleine Käserei sowie eine kleine Bäckerei sowie die Direktvermarktung der Produkte im Hofladen.

Das alles inklusive der Kühe hautnah sehen und mal direkt auf ein Feld gehen und jede Menge Wissenswertes rund um den Biobetrieb erfahren, konnten jetzt gut zwanzig Besucher. Organisiert wurde der Termin am Sonnabend von der Stralsunder Akademie für Garten- und Landschaftskultur. Gartenhistorikerin Dr. Angela Pfennig von der Akademie erklärt den Besuch: „Landwirtschaft prägt unsere Kulturlandschaft.“

Landwirtin Claudia Resthöft merkt man ihr Herzblut für Landwirtschaft, Tiere und Umwelt an. Wichtigstes Kriterium des Betriebes sei der Kreislauf der Kompostwirtschaft, wie es eigentlich nur mit Wiederkäuern, in ihrem Fall mit Rindern, möglich ist, erläutert sie. Einfach gesagt, sie produzieren aus Gras Milch. Ein simpler Fakt, der vielen Menschen gar nicht bewusst ist. „Wir füttern nur unsere eigenen Produkte“, betont Resthöft.

Hofladen Die Direktvermarktung der Produkte des Demeter-Betriebs Alter Pfarrhof in Elmenhorst erfolgt im Verkaufsraum des dortigen Begegnungscafés. Geöffnet ist derzeit von April bis Ende Oktober jeden Dienstag, Freitag und Sonnabend in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Während der Wintermonate ist jeweils nur bis 17 Uhr geöffnet. Angeboten werden die Produkte aber auch in verschiedenen Geschäften unter anderem in Stralsund und Greifswald.

Student interessiert sich für Kreislaufwirtschaft

Johannes Wild aus Greifswald studiert Gartenbau und war einer der jüngeren Teilnehmer der Führung über den Hof. „Mich interessiert das Thema Demeter, insbesondere die Kreislaufwirtschaft. Deshalb bin ich heute hier“, sagt der junge Mann.

Anna absolviert gegenwärtig ein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf dem Demeter-Hof. Sie unterstützte ihre Chefin bei der Besichtigung des Melkstandes. Die junge Frau hat in ihrem freiwilligen Jahr schon sehr viele Erfahrungen gesammelt und kann mit Leidenschaft über das Melken berichten.

Das ist allerdings nichts für Martina Eldugla. Die ehemalige Berlinerin lebt schon lange in Stralsund und sagt: „Ich habe die Anfänge der Demeter-Entwicklung aktiv miterlebt. Auch wie sich die Produkte entwickelt haben. Mittlerweile ernähre ich mich jedoch zu achtzig Prozent vegan. Deshalb mag ich diesen Geruch von Milch nicht. Ich lege sehr viel Wert auf gesunde Ernährung und deshalb nutze ich heute die Gelegenheit, den Hof kennenzulernen.“

