Elmenhorst

Die Freiwillige Feuerwehr Elmenhorst hat einen neuen Wehrführer: Einstimmig gewählt wurde Stefan Kuhrt. Er ist seit dem Oktober 2009 Mitglied der FFw Elmenhorst und seit dem Februar stellvertretender Wehrführer.

Notwendig geworden war die Wahl, weil sein Vorgänger, Helmut Penz, nach 31 Jahren als Wehrführer verabschiedet wurde. Mit 67 Jahren musste er aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Helmut Penz ist jetzt Ehrenmitgliled der Wehr.

Stefan Kuhrt hat von 2010 bis 2020 im Kreisverband beziehungsweise auf der Landesfeuerwehrschule in Malchow fast alle Lehrgänge besucht, die ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr besuchen kann – so zum Beispiel zum Truppmann, zum Atemschutzgeräteträger und zur technischen Hilfeleistung. Er stellte sich der Ausbildung zum Truppführer, Gruppenführer und zum Leiter einer Feuerwehr. Seine Ernennung zum Wehrführer soll am 8. September in der Gemeindevertretersitzung erfolgen.

Da Kuhrt jetzt zum Wehrführer gewählt wurde, muss im Oktober ein neuer Stellvertreter bestimmt werden.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Elmenhorster Feuerwehr gehören derzeit 29 aktive Kameraden, zehn Ehrenmitglieder und elf Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Im vergangenen Jahr rückten die Feuerwehrleute zu insgesamt 20 Einsätzen aus. Neun davon waren Brände, es gab einen Gefahrguteinsatz und einen Einsatz bei einem Verkehrsunfall.

Von Almut Jaekel