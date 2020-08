Elmenhorst

Nachdem die geplante Sanierung der Wittenhäger Straße zwischen Elmenhorst und Wittenhagen mehrfach verschoben wurde, ging es dann ganz schnell. Morgens rollten die Arbeiter an, bereits am Nachmittag konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen.

In zwei Arbeitsschritten wurden auf etwa 1,5 Kilometern zunächst mit grobem Split die Fahrspuren wieder angehoben und ausgeglichen, danach wurde auf der gesamten Breite die Fahrbahn saniert. „Die Sanierung sorgt nicht nur dafür, dass in der Straße weniger Senken sind, sondern schützt sie auch vor Frostschäden im Winter. Sonst könnte die Feuchtigkeit in die Risse eindringen“, erklärt Polier Thomas Moldenhauer von der Müritzer Oberflächentechnik aus Grimmen.

Verfahren könnte auch in Bookhäger Straße Anwendung finden

Bei normaler Befahrung gibt der Fachmann dem Belag etwa sechs Jahre, bis frühestens wieder daran gearbeitet werden muss. „Die regelmäßige Sanierung verhindert, dass ein Neubau her muss. Der wäre deutlich teurer und von den meisten Kommunen kaum zu bezahlen“, sagt Moldenhauer. Gerade große Landmaschinen sorgen im Alltag für die meiste Belastung der Straße.

Das neuartige Verfahren, das für die Wittenhäger Straße genutzt wurde, soll als Referenz für kommende Straßensanierung in Elmenhorst dienen. So kündigte Bürgermeister Rudi Wendorf bereits an, dass auch die dringend notwendige Sanierung der Bookhäger Straße auf die gleiche Weise erfolgen solle, wenn man mit den Ergebnissen zufrieden sei.

Zwei Vorteile der Technik

Das Verfahren bietet dabei gleich zwei Vorteile: Mit 34 000 Euro kostet die Sanierung nicht nur ungefähr ein Sechstel einer herkömmlichen Sanierung, sondern ist auch deutlich schneller. Statt einer längeren Straßensperrung war mit einem Arbeitstag bereits alles erledigt.

Die Straße musste während der Arbeiten nicht gesperrt werden, so konnten Anwohner und Eltern, die ihre Kinder in die Kindertagesstätte bringen, problemlos an den Arbeitern vorbeifahren. „Einige Autofahrer beschweren sich dann über den Rollsplit auf der Straße. Aber hier gibt es Anwohner und die Kindertagesstätte – da muss man hier auch wirklich nicht längsrasen“, sagt Polier Moldenhauer.

