Elmenhorst: Zehnjährige liebt die Arbeit mit den Pferden

Elmenhorst

In Stralsund wurde Melina Thiergart geboren ,wohnt in Elmenhorst und besucht die Regional-Schule Martha Müller Grählert in Franzburg. Seit gut einem Jahr ist die 10-Jährige Mitglied beim Reitsportclub Elmenhorst. Die Familie wohnt auch in dem Ort. Elmenhorst hat eine sehr lange Reitsport-Tradition und Melina engagiert sich aktiv im Springreiten und Voltigieren. Ein eigenes Pferd hat sie nicht, aber ein Pflegepferd mit Namen „Lotte“. Zur Voltigiergruppe des Vereins gehören derzeit zehn Sportler. Viele junge Leute starten ihre Reitsport-Karriere durch den Führzügel-Wettbewerb oder das Voltigieren. „Es ist eine wunderschöne Freizeitgestaltung bei der man meistens an der frischen Luft. Die Arbeit mit den Pferden macht einfach super viel Spaß“, sagt die Elmenhorsterin, die in der Freizeit auch gerne bastelt oder die Zeit mit Hund „Ole“ verbringt.

