Eltern auf Probe: Das erlebten Grimmener Schüler mit ihren „Babys“

Grimmen

Müde, übernächtigt, gestresst, aber auch ein bisschen glücklich sahen die sieben Mädchen und der eine Junge aus der Grimmener Regionalschule am Montagmorgen aus. Aber nicht ausschweifende Partys hatten sie am Wochenende um den Schlaf gebracht, sondern „Babys“.

Im Elternpraktikum der diesjährigen Babybedenkzeit kümmerten sich die Neuntklässler und eine Zehntklässlerin ab Freitag um ihre lebensechten Computer-Babys. Wie bei echten Neugeborenen standen auch bei den Simulationsbabys immerzu füttern, windeln, liebkosen, trösten, auf Bäuerchen warten und in den Schlaf wiegen an.

Grimmener DRK seit drei Jahren im Boot

„Wir führen an der „Robert-Koch-Schule diese Babybedenkzeit zum 12. Mal durch“, sagt Schulsozialarbeiterin Maxi Stutz, die das Projekt in den einzelnen Klassen vorgestellt hatte und dort um Mitstreiter warb. Zum dritten Mal sind wir als Grimmener DRK mit im Boot“, erläutert Josephine Wippler, die Leiterin der Schwangeren-Beratungsstelle, in der am Montag das Projekt ausgewertet wurde. Vom DRK kommen auch die Kleidung der „Babys“ und Babyschalen, die Simulatoren selbst von Inteam, der Landesfachstelle für sexuelle Gesundheit und Familienplanung MV in Rostock.

Oliver aus der 9. Klasse an der Grimmener Regionalschule mit „Baby“ Paul. Quelle: Almut Jaekel

„Ich habe nur geschlafen, wenn auch mein Baby schlief und das war nicht gerade viel. Meins hat so laut geatmet, da kam ich nicht zur Ruhe.“ Am Montagmorgen hatten die Probeeltern erst einmal sehr viel zu erzählen. Oliver, der einzige Junge in der Runde, hatte sich schnell an sein Baby gewöhnt, berichtet er. Nachdem per „Schwangerschaftstest“, also im Losverfahren, die Teilnehmer des Projektes unter den Interessenten gewählt waren, hatten alle am Freitag ihre „Kinder“ samt Geburtsurkunde in Empfang nehmen dürfen. Ohne zu wissen, ob es ein Junge oder Mädchen sein wird.

Oliver nannte sein Baby Paul, wählte die Kleidung und war sehr zufrieden mit ihm. „Er hat gut geschlafen, war nachts nur zweimal wach“, erzählt er. Ein bisschen Hilfe bekam der Jugendliche auch von seinem Vater. Zu einem Treffen bei der Freiwilligen Feuerwehr ist Oliver dann aber doch nicht wie geplant gegangenen. „Wahrscheinlich hätten sich dort doch nur alle um das Baby gekümmert“, begründet er.

Ein eigenes Baby? Jetzt noch nicht

Gemeinsam mit ihrem Freund versorgte Ailine ihr Computerbaby am Wochenende. „Auch er hat sich gekümmert, hat es getragen“, erzählt sie. Sichtlich fiel ihr der Abschied am Montagvormittag schwer. Aber vorstellen, jetzt schon ein eigenes Baby zu haben, kann sich die Vierzehnjährige nicht.

Sinas Vater wollte „ihr Baby“ Melly nicht auf den Arm nehmen. „Das ist doch nur eine Maschine“, hatte er gesagt. Sina selbst findet das Projekt cool, fühlte sich nach der Mutterschaft auf Zeit aber ziemlich k. o.

Sie verbrachte fast das gesamte Wochenende bei ihrer Freundin Lee-Ann, die ebenfalls ein Simultan-Baby mit nach Hause genommen hatte. „Ich habe nicht wirklich eine emotionale Beziehung zu dieser Puppe aufbauen können“, erzählt Lee-Ann. „Deshalb bin ich auch nicht wirklich traurig, wenn jetzt das Projekt endet.“

Schulsozialarbeiterin: Tolle Gruppe

„Das war in diesem Jahr eine ganz tolle Gruppe“, sind sich Maxi Stutz und Josephine Wippler einig. „Am Freitag dachte ich, ich finde über das Wochenende überhaupt keine Ruhe“, erzählt die Schulsozialarbeiterin, die telefonisch für die Probeeltern die gesamte Zeit über zur Verfügung stand. Aber die Teilnehmer seien so gut miteinander vernetzt gewesen und hätten sich toll ausgetauscht und ihre Erfahrungen weitergegeben, dass ihr Rat später kaum noch notwendig war.

Mit lebensecht wirkenden Computerpuppen übten die Jugendlichen, wie es ist, ein eigenen Baby zu haben. Quelle: Almut Jaekel

Wer wie genau mit „seinem Kind“ umgegangen ist, ob es grobe Fehler gab oder alle tolle Eltern abgeben würden, wurde am Montag beim Auslesen der Computerdaten ausgewertet. Aufgegeben hatte in diesem Jahr niemand. Gespräche zu Pubertät, Besuche beim Frauenarzt, über Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaft und Geburt und den Umgang mit Säuglingen gehörten vor dem Babywochenende ebenfalls zur Babybedenkzeit.

Von Almut Jaekel