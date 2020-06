Anklam

Sieben neue Erdenbürger meldet die Ameos Klinik in Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Erster der sieben niedlichen Zwerge war hier Emma Lehrkamp. Das Mädchen wurde am 24. Mai geboren. Um 17 Uhr war die Kleine da, 3260 Gramm (g) schwer und 50 Zentimeter (cm) groß. Daheim ist Emma in Anklam.

Babyglück auf Usedom und in Anklam

Ebenfalls am 24. Mai erblickte in Anklam Finn Wiedermann das Licht der Welt. Um 10.55 Uhr war es für den kleinen Mann soweit. Seine Geburtsdaten: 4370 g und 54 cm. Finn wächst in Stolpe ( Usedom) auf.

Am 26. Mai hieß es in der Anklamer Klinik „Hallo Baby“ für Chloe Jürgensen (3780 g und 52 cm). Das Mädchen lebt jetzt in Anklam.

Drei Geburten an einem Morgen

In Friedland stieß man am 28. Mai auf die Ankunft von Lea Münzberger an. Um 7.15 Uhr wurde das Mädchen in Anklam geboren, 3570 g schwer und 50 cm groß.

Finnley Kühl erblickte nur wenige Minuten später, um 7.42 Uhr, in Anklam das Licht der Welt: 4800 g schwer, 54 cm groß. Zuhause ist der Junge in Anklam.

In Klein Bünzow wächst Annemieke Linnea Gray auf. Das Mädchen wurde am 28. Mai um 8.47 Uhr im Anklamer Kreißsaal begrüßt, 2720 g wiegend und 47 cm lang.

Stolze Eltern in Zinnowitz

Stolze Eltern sind am Morgen des 30. Mai Hannes und Irene Ewert geworden. Um 6.04 Uhr kam ihr kleiner Sonnenschein in der Anklamer Klinik auf die Welt. Er heißt Valentin. Der Kleine brachte ein Geburtsgewicht von 2760 g auf die Waage und maß 47 cm. Valentin ist in Zinnowitz (Insel Usedom) zuhause.

Von Detlef Lübcke