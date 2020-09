Endlich ein Schulgarten für Kandeliner Grundschüler

Kandelin

Endlich! In Kandelin entsteht ein Schulgarten für die knapp 150 Kinder der Grundschule Süderholz. Die Lehrer kämpften lange für ihn. Vor allem jetzt, in Zeiten der Corona-Epidemie, sei das neue Projekt mehr als willkommen, sagt die stellvertretende Schulleiterin Anne-Bärbel Lomber. Gemeinsames Singen und Tanzen falle aufgrund der strengen Hygieneregeln aus und das neue Angebot an der frischen Luft bereichere den Schulalltag der Kinder enorm. „Seitdem die Hortplätze kostenlos sind, platzen wir auch am Nachmittag fast aus allen Nähten. Das Angebot unserer Betreuung wird sehr gut angenommen.“

Ein Klassenzimmer im Freien

Doch der Schulhof ist zu klein, um einen Schulgarten anzulegen. Nachdem ein älterer Herr starb, kann die Schule mit ihren Schülern nun jedoch ein kleines Nachbar-Grundstück mit einem großen Obstbaumbestand beackern. Aus einem einstigen Hühnerstall soll ein Draußen-Klassenzimmer entstehen. Hochbeete werden angelegt, neue Zäune gesetzt und ein kleiner Teich wurde bereits zugeschüttet. Die Arbeit und die Freude sind groß. Kartoffeln und Getreide sollen hier bald wachsen und den Kindern die Natur nahe bringen. Fanny Rockoff-Schumacher ist die zuständige Lehrerin für das Projekt, das Pädagogen und Schülern gleichermaßen wichtig ist.

Anzeige

Max Fiedler, Maja Eggebrecht und Lehrerin Fanny Rockoff-Schumacher im neuen Schulgarten. Quelle: Carolin Riemer

Weitere OZ+ Artikel

Die Schule setzt schon lange auf eine gesunde Ernährung, regelmäßig verteilen die Schüler frisches Obst in den Klassenzimmern, und die Vermittlung von naturnahem Wissen. Seit vielen Jahren kehrt deshalb auch Sven Peck regelmäßig in die Schule. Der 46-Jährige leitet einen Forstbetrieb in Dersekow und besitzt eine imposante Sammlung präparierter Waldtiere. In dieser Woche dreht sich für die Grundschüler alles um das Thema „Wald und Wildtiere“. Fast 100 Wildtiere brachte Peck am Anfang der Woche zu Anschauungszwecken mit in den Unterricht. Er beobachtet, dass das Wissen über die heimischen Wälder bei den Grundschülern im Allgemeinen nachgelassen hat. „Eltern haben heutzutage weniger Zeit und das Thema Natur bleibt auf der Strecke.“

Naturnaher Unterricht

Das wird nun nachgeholt. Zwischen Hirsch und Wühlmaus erfahren die Erst- bis Viertklässler beispielsweise, dass die Flügelspanne eines Seeadlers so groß ist, dass er nicht im Klassenzimmer in die Lüfte steigen könnte. Er imitiert die Geräusche eines Uhus und spielt den Klang einer Wildschweinrotte vor. „Unser Hermelin ist das einzige bei uns lebende Tier, das sich den Jahreszeiten anpasst“, sagt er und erklärt: „Im Winter ist sein Fell weiß und im Sommer hellbraun. Nur die Schwanzspitze bleibt immer schwarz.“

Die Grundschüler saugen das Wissen auf. Doch eine Frage fällt immer wieder. Wie sind die präparierten Tiere gestorben? Sven Peck erklärt den empfindsamen Kinderseelen, dass die Tiere meist bei Unfällen ums Leben kamen. Sei es durch einen Autounfall, oder durch einen Sturz in einen Brunnen oder Graben. „Ja, im Wald spielen sich oft Tiertragödien ab“, sagt er und die Kinder lauschen gespannt. „Wenn eure Eltern ein Wildschwein angefahren haben, steigt niemals aus dem Auto. Ein verletztes Schwein kann lebensgefährlich sein.“ Ansonsten seien Wildtiere in unseren Wäldern jedoch harmlos und scheu. Der Wald-Spezialist hat oft erlebt, dass Kinder viel zu große Angst vor Tieren hätten. Diese Angst, versucht er ihnen zu nehmen.

Lyra Großklaus, Frieda Bahls, Zoey Maleck und Lennox Stolpmann (v.l.) lieben die Äpfel aus ihrem neuen Schulgarten. Quelle: Carolin Riemer

Sven Peck beobachtete in den vergangenen Monaten übrigens auch einen positiven Nebeneffekt der Corona-Pandemie: „Ich habe das Gefühl, dass wir durch den geringeren Verkehr auf den Straßen und in der Luft wieder mehr Insekten haben. Auch die Luftqualität hat sich in der kurzen Zeit verbessert.“ In den kommenden Tagen wird er die Zeit nutzen, allen Schülern in Kandelin den Wald und seine Bewohner näher zu bringen. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis – bei Waldboden-Experimenten beispielsweise.

Von Carolin Riemer