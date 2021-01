Zarrendorf

In den vergangenen zwölf Monaten ging es auch im 4,4 Kilometer langen Zarrendorf voran. Das Jahr begann mit der Wahl eines neuen Wehrführers. Bis dahin leitete Christian Röver die Geschicke der Wehr, doch nach seiner Wahl zum Bürgermeister gab er die Position an Eric Triller ab.

Tempo-30-Zone vor Kindergärten

Am meisten freut sich der Bürgermeister wohl, dass er nach langem bürokratischen Kampf eine Tempo-30-Zone vor den beiden Zarrendorfer Kindergärten durchsetzen konnte. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist werktags zwischen 7 und 17 Uhr geplant, die Schilder, die auf die Begrenzung hinweisen, sollen im Januar aufgestellt werden. In der Vergangenheit setzten sich Eltern und die Erzieher immer wieder für die Geschwindigkeitsreduzierung in der Bahnhofstraße ein. 2020 endete dieser Kampf – nun rollen die Autos langsamer.

Fuß vom Gas, heißt es jetzt vor den Kitas in Zarrendorf. Quelle: Carolin Riemer

Eine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung ist auch für das Wohngebiet „Am Feldberg“ geplant. Auch dort sollen Autofahrer sich künftig an die 30 Kilometer pro Stunde halten. „Der Landkreis genehmigte den Antrag noch nicht und die Bearbeitung dauert an“, sagt der Bürgermeister. Christian Röver setzte sich auch für mehr Beleuchtung im Ort ein und kam so den Wünschen der Anwohner nach. Bis 23 Uhr leuchten die Straßenlaternen nun und auch in den Nebenstraßen ist es heller geworden.

Barrierefrei: Haltepunkt und Bürgersteige

Insgesamt wurde das langgestreckte Dorf im vergangenen Jahr auch mehr und mehr barrierefrei gestaltet. „Viele Bürgersteige wurden saniert und abgesenkt und auch der Haltepunkt am Zarrendorfer Bahnhof wurde umgebaut.“ Die Deutsche Bahn verlängerte den Bahnsteig und sorgte dafür, dass sich der Höhenunterschied zwischen Einstieg und Bahnsteig verringerte. Das soll nicht nur Rollstuhlfahrern und Müttern mit Kinderwagen, sondern auch älteren Menschen mit Rollatoren das Ein- und Aussteigen erleichtern.

Weiterhin wurde 2020 der Glasfaserbau abgeschlossen. „Um eine schnelle Datenverbindung zu erhalten, müssen Anwohner jedoch aktiv auf die Telekom zugehen und den Anschluss freischalten lassen“, informiert Röver. Er freut sich sehr, dass auch das Handynetz in Zarrendorf ausgebaut wird. Ein Mast stehe bereits, der zweite soll im kommenden Jahr aufgestellt werden.

Der Haltepunkt wurde verlängert und es wurden neue Lampen an den Gleisen installiert. Quelle: Carolin Riemer

Buswartehäuschen mit Licht

In der Kirchstraße wurde außerdem ein neues Buswartehäuschen aufgestellt. „Bislang standen die Kinder hier im Regen, wenn sie auf den Bus warteten.“ Christian Röver setzt sich im kommenden Jahr weiterhin dafür ein, dass die insgesamt sieben Buswartehäuschen des Dorfes mit Licht ausgestattet werden. Auch die Sauberkeit und das Erscheinungsbild des Ortes liegen dem Bürgermeister am Herzen. Oberleitungen wurden zurückgebaut und insgesamt zwölf Hundetoiletten aufgestellt, die laut Röver auch guten Zuspruch erfahren.

Das neue Buswartehäuschen in Zarrendorf Quelle: Christian Röver

40 Mitglieder im Kulturverein

Obwohl im Corona-Jahr 2020 sämtliche Veranstaltungen ausfielen, besitzt der noch junge Kulturverein des Ortes 40 Mitglieder, die sehnsüchtig auf das Ende der Pandemie warten. Viele Ideen haben sie gesammelt, die nun endlich umgesetzt werden sollen. Für 2021 sei außerdem die Sanierung des nördlichen Teil des „Wiesenwegs“ vorgesehen, der stark durch Baumwurzeln beschädigt wurde. Außerdem soll der Vermessungsfehler „Am Katharinenberg“ endlich behoben werden. Seit vielen Jahren sind hier die Eigentumsrechte nicht geklärt und verhindern somit eine Sanierung der Straße.

Von Carolin Riemer