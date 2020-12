Endlich in der ersten Reihe bei einer Feuerwehreröffnung

Grimmen

Als ich im Sommer im Lokalteil der OSTSEE-ZEITUNG in Grimmen anfing, hatte ich von Beginn an eine Geschichte im Kopf, die ich unbedingt besuchen und aufschreiben wollte: die Eröffnung eines Feuerwehrgebäudes mit allem Drum und Dran. Mit der Einweihung des neuen Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Sundhagen wurde der Wunsch erfüllt.

Nichts verbinde ich mehr mit Lokaljournalismus, denn solch eine Meldung schafft es ohne einen handfesten Skandal keinesfalls in die überregionale Presse, ist für die Feuerwehrmänner und -Frauen, Einwohner und Amtsträger vor Ort aber ein wichtiges Ereignis. Für den Termin in Brandshagen – Wortspiele mit Feuerwehr und Brand verkniff ich mir aus Angst vor ungewollter Prominenz in den sozialen Medien – hatten sich auch der damalige Innenminister Lorenz Caffier und Landrat Dr. Stefan Kerth angemeldet – es war also eigentlich alles angerichtet für ein bisschen größere Politik auf der kleinsten Ebene.

OZ-Reporter Niklas Kunkel Quelle: Privat

Leider gab es aufgrund der Corona-Pandemie nicht das erhoffte Fest mit Anwohnern und Schaulustigen, was in meinem Kopf fest dazugehörte. Trotzdem war es ein spannender Termin, denn ich traf nicht nur erstmals ein Mitglied der Landesregierung, sondern auch nette Menschen von der Feuerwehr, die mir bereitwillig einen Einblick hinter die Kulissen des neuen Gerätehauses gaben. Eines fehlte am Ende dann aber leider doch: Weil das Gebäude nur ein Stockwerk hat, konnte ich nicht wie erträumt an der Feuerwehrstange in den Geräteraum rutschen – aber vielleicht schaffe ich das ja dann im kommenden Jahr.

Von Niklas Kunkel