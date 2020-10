Endspurt: Schönstes Foto aus Nordvorpommerns Wald gesucht

Stralsund

Sie haben einzigartige Bilder aus der Nordvorpommerschen Waldlandschaft und möchten diese gern öffentlich zeigen? Dann trauen Sie sich, an einem Fotowettbewerb teilzunehmen, der passend zur Halbzeit des Chance.Natur-Projektes „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ Anfang des Jahres gestartet wurde. Denn Einsendeschluss ist erst der 1. November. Wer schnell ist, kann also noch mitmachen.

Der Wald in allen vier Jahreszeiten

Gesucht werden die vier schönsten Fotos passend zu den vier Jahreszeiten. Einzige Bedingung: Die Fotos müssen in der Nordvorpommerschen Waldlandschaft entstanden sein. Bitte schreiben Sie dazu, wo und wann Ihre Fotos entstanden sind. Alle können mitmachen, mit maximal fünf Fotos pro Teilnehmer. Die Motive sind natürlich frei wählbar.

Sie können Ihre Fotos direkt per E-Mail an das Projektbüro senden. Eine Jury des Landkreises sucht die schönsten Bilder aus, die dann in Broschüren und Flyern gezeigt werden. Und auch die OZ wird eine Auswahl zeigen. Also, fix noch mal die Kamera durchgucken...

Von Ines Sommer