Engagierte Reinkenhagenerin: Oma, Vereinsvorsitzende, Imkerin

Reinkenhagen

Elke Sadewasser (77) ist eine umtriebige Frau. Sie kann gar nicht anders, als aktiv zu sein. So war sie schon als Lehrerin. Bis 2000 war sie an der Schule in Abtshagen tätig, engagierte sich dort unter anderem sehr für das Niederdeutsche.

Zu einem Zeitpunkt, wenn andere sich zur Ruhe setzten, stieg Elke Sadewasser in die Familien-Feuerwerker-Firma ein und organisiert vor allem die Buchhaltung und Kundenbetreuung sowie Drachenfeste mit besonderen Ausmaßen.

Vereinsvorsitzende wirbt neue Mitglieder

Schon als Lehrerin betreute sie einst eine Arbeitsgemeinschaft „Junge Imker“. Seit drei Jahren leitet Elke Sadewasser sogar den Imkerverein Miltzow-Horst – und wie alles, was sie in die Hand nimmt – mit großem Elan. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Verein wächst – gerade haben sich fünf neue Mitglieder gemeldet.

Zusätzlich ist sie in dieser Corona-Zeit als Oma sehr gefragt. Und das nicht nur für die Mittagsversorgung der beiden Enkel, die im gleichen Haus wohnen.

Von Almut Jaekel