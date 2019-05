Grimmen

In Salzwedel, einer Kreisstadt im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt, wurde Günter Rösch (heute 76) geboren. Dort besuchte er auch die Grundschule II und danach die Erweiterte Oberschule Friedrich-Ludwig Jahn. Der Senior, Vater von zwei Söhnen studierte Pädagogik und arbeitete als Lehrer in den Fachrichtungen Mathematik und Physik. 1970 kam die Familie, bedingt durch die Ehefrau, die Jugendärztin war, nach Grimmen. Günter Rösch arbeitete bei „ Robotron" in Stralsund und Greifswald und ab 1985 beim VEB Erdöl-Erdgas in Grimmen. Seit 1991 lebt das Ehepaar in Bartmannshagen. Seit vielen Jahren engagiert sich Günter Rösch sehr aktiv im Kulturbund und wirkte in vielen Sparten wie Fotografie, Wandern, Philatelie und Lesen mit. Sein Fachwissen ist immer noch sehr begehrt. Der Senior ist Mitglied des Seniorenbeirates der Stadt Grimmen.

Walter Scholz