Engelswacht: So leben die Bewohner des selbst ernannten schönsten Dorfs der Welt

Engelswacht

„Ach Oma, wir wohnen hier doch in einer so schönen Welt“, sagt die vierjährige Tessa zu ihrer Oma, als sie ihre jüngste Enkelin von der Kindertagesstätte abholt. Die Kleine bringt es mit Kindermund auf den Punkt, was alle zufällig angetroffenen Personen ähnlich ausdrücken. Engelswacht gehört zur Gemeinde Sundhagen und war früher ein Gutsdorf mit einem großen Park und einer Katensiedlung für Landarbeiter. Im Jahr 1880 wurde das Gut erweitert, modernisiert und der Park in einen englischen Landschaftspark umgestaltet. Davon ist leider nichts zu erkennen.

Der Besitzer hat das Areal um die Ruine, das Gutshaus Ende der 70er Jahre dem Verfall Preis gegeben, großzügig eingezäunt. Dennoch, unter dem alten Baumbestand leuchten tausende Frühjahrsblüher. Das Gutshaus und die Anlagen wurden nach Eintritt in die Genossenschaft in den 1960er Jahren als Lehrlingsausbildungsstätte für Geflügelzüchter genutzt. Christa Köhn kam gleich nach ihrer Lehre in Stahlbrode als frischgebackene Geflügelzüchterin nach Engelswacht und hat dort in der Brüterei gearbeitet.

Oben im Gutshaus bewohnte sie ein Zimmer und erinnert sich noch sehr genau an Wilhelm Schmidt. „‚Kükenschmidt‘ haben ihn alle genannt“, erzählt die Engelswachterin. Die Brüterei war im Keller des einstigen Prachtbaus. Köhn hat ihren Mann Wolfgang im Dorf kennengelernt, schnell wurde aus ihnen ein Paar. Er ist ein „echter“ Engelswachter, denn er wurde in seinem Elternhaus geboren. Wolfgang, den alle nur „Wölfi“ nennen, hat mit seiner Christa, die er 1965 heiratete, den Stall am angrenzenden Elternhaus ausgebaut. So wohnt er schon sein Leben lang, an ein und demselben Ort. Er ist der Jüngste von 9 Kindern.

Die ersten beiden Schuljahre sind die Engelswachter Kinder zu seiner Zeit noch im Ort zur Schule gegangen. Es gab eine 1. und 2. Klasse. „Und es gab dort auch eine kleine Verkaufsstelle in einem Raum für das Nötigste des täglichen Bedarfs“, erinnert sich Wölfi Köhn. Zusammengezählt gibt es mit Neffen und Schwägerin noch einige Köhns in Engelswacht und Umgebung. Als Kinder mussten alle zu Hause mithelfen. „Unser Vater arbeitete bei der Bahn, da gab es nicht viel Geld. Wir hatten immer Kartoffeln und viel Gemüse angebaut. Und Tabak, der wurde dann abgeliefert, um die Familienkasse aufzubessern“, erzählt der gelernte Landtechniker aus seiner Kindheit und Jugend.

Trotzdem erinnert sich der Freizeitsportler gerne an die Zeit. „Auf der Wiese neben der Kreuzung haben wir uns oft zum Volleyballspielen getroffen. Und ich habe immer Fußball gespielt, war auch Trainer und Sektionsleiter beim SG Reinkenhagen. Ich bin auch heute noch bei Heimspielen auf dem Platz.“ Das Ehepaar Köhn ist gemeinsam in der Gruppe der Volkssolidarität und freut sich, das die Aktivitäten wieder starten. Diese Gemeinschaft ist eine schöne Abwechslung vom Alltag und Wölfi ist gerne das „Seniorentaxi“ für andere Engelswachterinnen, damit sie bei den Veranstaltungen dabei sein können.

Vier Generationen leben auf einem Hof

In Sichtnähe zum Köhn’schen Gehöft lebt die Großfamilie Kottke, vier Generationen auf einem Hof. Die Senioren gehören zu den ältesten Einwohnern des Ortes, brauchen Pflege und Unterstützung im Alltag. Und die haben sie, denn Sohn Frank hat 1978 mit seiner Giesela an das elterliche Haus angebaut. Zwei Töchter machten das Familienleben perfekt. Tochter Andrea und ihr Mann haben sich vor Jahren entschieden, wieder zurück aufs Dorf zu ziehen. „Hier stand mal die Scheune meiner Großeltern, aber wir haben ein neues Haus gebaut“, erzählt die junge Frau. Das Grundstück ist groß genug und bietet viel Platz. Wo früher aktive Landwirtschaft betrieben wurde, ist heute Erholungsgarten.

Giesela Kottke (rechts) und Tochter Andrea Schrimpf mit den beiden Töchtern und Enkelkinder Mia und Tessa leben in Engelswacht. Quelle: Roswitha Pendzinsky

„Ich bin glücklich mit der Situation und genieße es, meine Enkelkinder so dicht bei mir zu haben“, schwärmt Giesela Kottke. Denn auch die andere Tochter lebt mit ihrer Familie in Engelswacht. Auf dem Kottke’schen Gehöft herrscht jedenfalls harmonische Frauenpower. Die zwölfjährige Mia ist regelmäßig beim Miltzower Reitverein oder tanzt in der Funkengarde des Reinkenhäger Carnevalclubs.

Bei den Kindern von Familie Holtfreter stehen Tiere im Fokus. Die kleine Hanna erzählt von Huhn Olli mit dem pinken Ring und Broili, die sie in Pflege hat. Aber es gibt auch anderes Federvieh, Kaninchen, zwei Hunde und zwei Ponys. „Pferd Robby habe ich von meinen Großeltern bekommen, da war ich zwölf Jahre alt“, erzählt Susan Holtfreter. Und er ist 2014 endlich auf den eigenen Hof umgezogen. Heute reiten auf ihm die Töchter Pauline und Hanna. Susan war in ihrer Kindheit gerne bei den Großeltern in Engelswacht. Ihren Mann Dirk lernte sie bei der Arbeit kennen und sie entschieden sich, ein altes Haus zu übernehmen. „Das Haus war kaum zu erkennen und völlig zugewachsen“, erzählt der Familienvater.

Susan (links) und Dirk Holtfreter mit ihren Kindern Pauline und Hanna wohnen im selbst ernannten schönsten Dorf der Welt. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Mittlerweile ist drinnen alles kernsaniert. Gerade wird ein Carport angebaut und sich dann dem Außengelände verstärkt gewidmet. „Ich habe hier meine Kindheit verbracht und wohne im schönsten Dorf der Welt“, beteuert Susan Holtfreter. In der Vergangenheit haben die Bewohner sich regelmäßig zu selbst organisierten Dorffesten zusammengefunden. Dass das bald wieder so wird, hoffen sie: „Denn irgendwie ist das ganze Dorf miteinander verwandt.“ Aber es hat sich ein Generationswechsel vollzogen. Einige junge Familien haben sich in den letzten Jahren für den Sundhagener Ortsteil als ihr Wohnort entschieden.

Pauline mit ihren Eltern Jacqueline Wollmuth und Heiko Klar haben sich vor sieben Jahren für das Landleben entschieden. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Zu ihnen gehört auch Familie Wollmuth/Klar, die vor sieben Jahren von einer Dreiraumwohnung in Greifswald, jetzt auf einer großen ehemaligen Bauernstelle leben. „Landleben kenne ich aus meiner Kindheit. Hier hat man ganz andere Möglichkeiten“, erzählt Jacqueline Wollmuth, die sich in dem großen Garten verwirklicht. Im großen Gewächshaus werden demnächst Tomaten und Gurken angepflanzt. Tochter Pauline besucht das Ostsee-Gymnasium in Greifswald und liest sehr viel. Ihr fehlt nichts in ihrer neuen Umgebung. „Ich finde es gut, dass es morgens nicht so laut ist und die frische Luft ist ganz anders als in der Stadt. Draußen kann man viel mehr machen“, schwärmt die Schülerin. Engelswacht – ein Ort im Generationenwechsel und wo man harmonisch miteinander lebt.

Von Roswitha Pendzinsky