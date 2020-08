Enni ist die jüngste Kaninchen-Züchterin im Grimmener Verein

Grimmen

Gerade hat für die sechsjährige Enni Korb der Start in die Schule begonnen. Sie besucht die Grundschule Dr. Theodor Neubauer in Grimmen, doch das ist noch längst nicht alles. Das Mädchen ist das jüngste Mitglied des „Rassekaninchenzuchtverein M64“ in Grimmen.

Obwohl sie wahrlich noch in den Kinderschuhen steckt, ist sie auch bei Ausstellungen anzutreffen. Zuletzt war sie mit ihren Rassen „Deutschen Kleinwidder (eisengrau) und „Deilenaar“ vertreten.

„Mein Vati züchtet schon über fünf Jahre, und ich bin seit Februar 2020 Mitglied im Verein. Da wurde ich nämlich sechs Jahre alt, und nun darf ich als Jungzüchterin dabei sein. Ich liebe die Tiere und es ist auch eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung“, erzählt Enni, die noch einen Bruder und eine Schwester hat und in Grimmen wohnt. Sehr gerne geht die Schülerin auch reiten und schwimmen.

Von Walter Scholz