Entscheidung zu Windrädern in Vorpommern im Frühjahr 2020

Vorpommern

Im Frühjahr nächsten Jahres soll eine „gesetzlose Zeit“ in Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen zu Ende gehen. Dann wird die Verbandsversammlung die Ausweisung von Eignungsgebieten für den Bau neuer Windräder beschließen. Es sei denn, die Bürger werden noch ein fünftes Mal angehört. Gesetzeskraft erlangen die Eignungsgebiete erst, wenn die Landesregierung die zugehörige Verordnung erlässt.

Noch können Windräder überall gebaut werden, wenn die Bestimmungen des Baugesetzbuches eingehalten werden. In MV ist das einmalig.

Die vierte Anhörung ist abgeschlossen, die Stellungnahmen werden derzeit ausgewertet, informierte Lydia Neugebauer vom Amt für Raumordnung und Landesplanung auf der Verbandsversammlung am 27. November. Die Entscheidung, ob ein Gebiet eventuell gestrichen oder verkleinert wird, erfolgt im Januar. In dem seit 2013 laufenden Vorgang wurden von den 5150 Hektar Eignungsgebiet schon etwa 1000 Hektar gestrichen.

Von Anhörung zu Anhörung nehme die Zahl der Stellungnahmen zu. In der vierten Runde waren es über 2000, so Neugebauer. Bürgerinitiativen kämpfen gegen die Elektroenergiegewinnung in ihrer Nachbarschaft. Besonders stark ist der Widerstand gegen einen Windpark bei Gingst, es wäre der einzige auf Rügen, und für den Windpark Friedländer Große Wiese/Lübs. „Für beide gingen jeweils Hunderte Stellungnahmen ein“, so Neugebauer. Sehr häufig werde mit Natur- und Artenschutz, aber auch mit Tourismus, den Abständen, dem Denkmalschutz, aber auch mit Infraschall argumentiert.

Neugebauer machte auch deutlich, dass laut oberster Rechtsprechung keine Verhinderungsplanung betrieben werden dürfe. Es müsste der alternativen Energiegewinnung auch genug Raum eingeräumt werden.

Nach dem vom Planungsverband Vorpommern vorgegebenen Kriterien dürfen an der Küste mit Rücksicht auf den Tourismus keine neuen Windräder gebaut werden. Auch in Wäldern ist das beispielsweise nicht erlaubt. Bestehende Anlagen haben Bestandsschutz und könnten im Einverständnis mit den Gemeinden auch erneuert werden.

Eignungsgebiete würden auch Investoren Sicherheit geben. Bei jedem gewünschten Bau muss trotzdem ein Bauantrag gestellt werden.

Von Eckhard Oberdörfer