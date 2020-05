Erdmännchen sind die Stars im Grimmener Zoo 

Grimmen

Wenn Tierpflegerin Heide Jahn bei ihre morgendlichen Fütterungsrunde in die Nähe des Erdmännchen-Geheges kommt, geht es bei den kleinen Raubtieren so richtig ab. Wie an der Bushaltestelle stehen die tierischen Bewohner des Grimmener Zoos dann aufgereiht an der Glasscheibe, warten auf ein paar leckere Mehlwürmer oder gar eine Wassermelone.

Im Jahre 2018 wurde diese neue und sehr junge Truppe im Heimattierpark aufgebaut. Inzwischen fühlen sich die sieben „Räuber“ so richtig heimisch. Und mit Tierpflegerin Heide Jahn haben sie eine wahre Expertin in Sachen „Erdmännchen-Haltung“ an ihrer Seite.

Anzeige

Als Ersatzmutter die Tiere 2010 lieben gelernt

Tierpflegerin Heide Jahn liebt kleine Raubtiere und dies hat eine besondere Vorgeschichte. Heide Jahn war gerade ein Jahr in Grimmen, als 2009 die Erdmännchen drei Babys bekommen haben. „Es war alles super, bis das Muttertier plötzlich und ohne Vorwarnung am Tag der Geburt an Krebs verstarb“, erinnert sie sich. Damals musste eine schnelle Entscheidung getroffen werden.

Weitere OZ+ Artikel

„Ich habe mich bereiterklärt, den Nachwuchs mit der Hand aufzuziehen. Eine besonders prägende Erfahrung. Ich wollte nicht, dass die Tiere auf den Menschen bezogen aufwachsen. Es ist mir gelungen, zwei Erdmännchenjunge durchzubekommen, die dann auch in die Gruppe integriert werden konnten. Eine ganz besondere Verbindung bestand dennoch. Auch wenn man so etwas als Tierpflegerin nicht haben sollte, aber es sind definitiv meine Lieblingstiere im Grimmener Zoo“, beschreibt sie ausführlich.

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Königin „Kleopatra“ gibt den Ton an

Die damalige Erdmännchengruppe lebt nicht mehr im Heimattierpark. „Wir haben vor zwei Jahren eine neue Gruppe aufgebaut. Hierfür haben wir zwei Männchen aus Dresden und ein Weibchen aus Bochum nach Grimmen geholt“, sagt die passionierte Tierpflegerin.

Und diese Zusammenstellung aus zwei Männchen und einem Weibchen hat einen guten Grund. Denn bei den Erdmännchen gibt es eine Königin, die über das Geschehen in der Gruppe wacht und sich für ein Männchen ihrer Wahl entscheidet.

Passenderweise trägt die Königin im Grimmener Tiergehege den Namen „Kleopatra“. „Im Rahmen einer Tier-Patenschaft hat sie diesen, wie ich finde, sehr passenden Namen bekommen“, erklärt Heide Jahn.

Zwischen pfeifen und bellen – so reagieren Erdmännchen auf Feinde

Und weil es beinahe so wirkt, als würde man einer Laientheatergruppe zusehen, halten sich viele Besucher oft lange vor dem Gehege auf. Gerade noch stehen die sieben Raubtiere wie an der Bushaltestelle aufgereiht nebeneinander, beginnt wenige Augenblicke später das wilde Getobe in der Anlage. „Es ist noch eine sehr junge Gruppe mit Nachwuchs aus dem vergangenen Jahr“, erläutert Heide Jahn.

Doch spätestens wenn die Mittagssonne durch die alten Laubbäume im Zoo der Trebelstadt scheint, beginnen sich die tierischen Bewohner zu entspannen. Es sieht beinahe so aus, als würden sie in einem imaginären Liegestuhl liegen. „Meine Lieblingspose der kleinen Räuber“, sagt Heide Jahn.

Besonders eindrucksvoll bei den Erdmännchen ist die Kommunikation untereinander. „Bei Gefahr aus der Luft pfeifen sie, wenn Gefahr auf dem Boden droht, fangen sie an zu bellen. Dies klingt dann fast wie bei Hunden“, erklärt die erfahrene Tierpflegerin.

Zur Galerie An ihrem Gehege bleiben die Besucher besonders lange stehen. Die Rede ist von den Erdmännchen im Grimmener Heimattierpark. Sieben dieser kleinen Raubtiere leben dort. Eine, die sich besonders gut mit den tierischen Bewohnern auskennt, ist Heide Jahn. Vor Jahren zog sie zwei Tiere sogar einmal mit der Flasche auf.

Jedes Tier der Gruppe hat einen festen Job

Wie bereits angesprochen lieben die Stars im Grimmener Zoo die Geselligkeit. Aber nicht nur beim gemeinsamen Spielen in der Anlage arbeiten sie als wahres Team. „Jeder hat einen festen Job“, sagt Heide Jahn. Am deutlichsten wird dies bei der Bewachung des Geheges. Ein Tier klettert zumeist auf den höchsten Punkt und überprüft von dort aus die Umgebung. „Diese ’Turmwächter-Aufgabe’ teilen sich die Tiere. Jeder ist mal dran und informiert im Ernstfall seine Gruppe“, erklärt die Tierpflegerin und sagt: „Wenn ich in der Nähe bin, überlassen sie gerne auch mal mir diese Aufgabe.“

Lesen Sie auch

Von Raik Mielke