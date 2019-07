Reinkenhagen

Dieter Landes ist ein Mann der ersten Stunde – ein Bergmann über Tage, der von Anfang an half, den „VEB Erdöl- und Erdgas Grimmen“ aufzubauen. In Reinkenhagen wurde Geschichte geschrieben. Die Erdölförderung bescherte Grimmen tausende zusätzliche Einwohner. Das Wohngebiet Südwest entstand für die 2000 Mitarbeiter des Betriebes, die mit ihren Familien in die Region zogen. Schulen wurden gebaut. Aus der landwirtschaftlich geprägten Region wurde eine der bedeutendsten Erdölförderprovinzen auf dem Gebiet der DDR. Das Leben florierte. Dabei begann alles sehr spartanisch.

Ein Bohrturm und sechs Männer im Wohnwagen

Frisch vom Ingenieur-Studium für Gastechnik aus Leipzig, fing Dieter Landes im Jahr 1961 mit nur 23 Jahren in Reinkenhagen an zu arbeiten. „Wir waren sechs Männer, die neben einem Bohrturm im Wohnwagen lebten“, sagt der heute 81-Jährige. Die Arbeit war hart. Mindestens zwölf Stunden dauerte der Arbeitstag. Zu Beginn habe es keine Fachleute gegeben. Dafür aber Öl. Ein Spezialist aus Russland lernt die unerfahrenen Männer an. Dieter Landes sagt: „Wir hatten doch alle keine Ahnung von der Materie, es war ein völlig neues Gebiet.“ Nach und nach entwickelt sich der Betrieb zu einem Unternehmen, das pro Jahr 250 000 Tonnen Erdöl fördert. „Zum Vergleich, die ehemalige DDR benötigte jährlich etwa 21 Millionen Tonnen“, weiß Landes.

Sie dringen bis zu 2300 Meter tief in die Erde und fördern das schwarze Gold. Förderbereiche werden gegründet. Ingenieure, Geologen, Mechaniker und Kranfahrer eingestellt. Schon lange haben die Mitarbeiter keinen Platz mehr in den Wohnwagen und eine Baracke wird gebaut – das heutige Gebäude des Erdöl-Museums. Doch auch dieser Platz wird schnell knapp und die Neubaugebiete in Südwest entstehen. Auch Dieter Landes wohnt mit Frau und Kind dort, zieht dann aber schnell nach Greifswald um. Er macht Karriere. Bald ist er für die Erdöl-Förderung in der gesamten DDR verantwortlich. Von 1961 bis 1990 hat der VEB Erdöl- und Erdgas Grimmen allein in Nordvorpommern 132 Bohrungen niedergebracht. Mittlerweile arbeiten die Männer Tag und Nacht in drei Schichten.

Noch heute schlummert hier das Öl in der Erde

Doch der Preis für Öl sinkt. Nach der politischen Wende kostet ein Barrel, also 159 Liter, auf dem Weltmarkt nur noch 17 Dollar. Aktuell ist der Wert wieder auf 63 Dollar gestiegen. Eine französische Firma kauft den volkseigenen Betrieb und 1997 hält Dieter Landes seine Kündigung in den Händen. Die Erdöl-Bohrungen in Reinkenhagen sind Geschichte. Die Männer verlieren ihre Arbeit. Noch heute schlummert Öl in deutscher Erde, doch die Genehmigungen es abzubauen, fehlen. „Heutzutage importiert Deutschland lieber Öl, als es selbst zu fördern“, sagt Landes und zuckt die Schultern. Lediglich in Mesekenhagen und Lütow werden noch Bohrungen durchgeführt.

Doch die Kollegen des Grimmener Betriebes werden in der Welt mit Handkuss genommen. In 28 Ländern der Erde arbeiten ehemalige Kollegen Landes. Einige von ihnen in Sibirien, andere im Irak, Polen und Tschechien. Zum Tag des Bergmanns am Sonntag erwarten sie Mitglieder des Fördervereins aus Kanada, Holland, Ungarn, Österreich und ganz Deutschland. Sie sind Kumpel. Kollegen, die genau wie Dieter Landes das schwarze Gold aus den Tiefen der Erde holen.

Carolin Riemer