Erdölmuseum: Reinkenhäger Rettungsgondel erhält neue Fenster

Dieter Landes, Vorsitzender des Reinkenhäger Vereins „Erdöl und Heimat“, konnte jetzt 1250 Euro mehr auf dem Vereinskonto verbuchen. Der Verein ist ein Nutznießer der aktuellen Ausschüttung des PS-Zweckertrages der Sparkasse Vorpommern.

Insgesamt erhielten zwölf Vereine in Vorpommern 24 700 Euro aus diesem Topf. „Wir sind total überrascht. Damit hätten wir nicht gerechnet“, sagte Landes.

Gondel war bis 1990 in Betrieb in der Nordsee

„Damit soll unsere Rettungsgondel weiter saniert werden“, plant der Erdölsenior, der selbst von 1961 bis 1997 als Erdöler dabei war, jahrelang als Produktionsleiter in der direkten Erdölförderung. Die Rettungskapsel stammt ursprünglich von einer Offshore-Anlage in der niederländischen Nordsee, wurde 1973 gebaut und war dort bis 1990 in Betrieb. 25 Personen konnten mit dieser Kapsel auf einen Schlag geborgen werden. Bis zum vergangenen Jahr war die Kapsel im Erdölmuseum im niedersächsischen Twist stationiert.

Einiges ist an diesem besonderen Ausstellungsstück auf dem Gelände des Reinkenhäger Erdölmuseums schon saniert oder repariert worden: Es gibt ein paar neue Fenster, der Außenring ist saniert und auch eine Treppe inklusive Plattform ist installiert. „Aber weitere Fenster an der Rettungskapsel müssen ausgetauscht werden, weil sie gesprungen sind. „Außerdem stellen wir im Museum viele kleinere Teile aus, für die ein Gestell angefertigt werden soll, um sie optimal zu präsentieren“, verplant Dieter Landes das zusätzliche Geld.

Grimmener Firma unterstützt

Mit der Metallbaufirma Reichenbach in Grimmen habe er darüber schon gesprochen, sagt Landes. Dieses Unternehmen hätte auch die Treppe und die Plattform an der Gondel gebaut, damit Besucher auch das Innere des Objekts anschauen können – und zwar für den Verein kostenlos.

Vom Zustand der Rettungskapsel und des gesamten Museums überzeugte sich der Grimmener Filialleiter der Sparkasse Vorpommern, Holger Kelm, in dieser Woche persönlich bei einer Ein-Mann-Führung. „Ich bin hier in der Region Zuhause, das Erdölmuseum kannte ich aber noch nicht“, sagte er. Ein Besuch würde sich jedoch auf alle Fälle lohnen, zeigte er sich von der Ausstellung angetan.

30 Jahre lang wurde zwischen Greifswald und Grimmen Erdöl gefördert. Und besonders viele Greifswalder wüssten heutzutage gar nichts davon, bedauert Dieter Landes. Andere aber schon – wie beispielsweise Studenten und Dozenten an der Greifswalder Universität. Die würden das Museum regelmäßig besuchen, erzählt der Erdöler. Einige nutzen auch die vielfältigen Informationen der Exposition, um für ihre Diplomarbeiten zu recherchieren.

84 Vereinsmitglieder

Regelmäßig, normalerweise einmal pro Monat, seien Referenten – auch von der Uni oder von Unternehmen – in Reinkenhagen zu Gast. 84 Mitglieder habe der Verein gegenwärtig. Allerdings, so erklärt der Vorsitzende, sei das Durchschnittsalter über 76 Jahre und die wenigen Jüngeren würden nicht vor Ort sein. Das alles erleichtere die Arbeit und den Fortbestand des Museums, das allerdings in den Händen der Gemeinde Sundhagen liegt, nicht.

„Wir als Verein versuchen jedoch, die gesamte Anlage tipptop zu halten“, verspricht Dieter Landes. Und deshalb freue er sich auch riesig über die aktuelle finanzielle Unterstützung. So sei es möglich, weiter pro Jahr ein Großgerät zu sanieren und wieder ansprechend zu präsentieren. Etwa 4000 Euro würde das jährlich in etwa kosten.

Veränderte Öffnungszeiten geplant

Um mehr Besuchern die Möglichkeit zu bieten, die Exponate zu bestaunen und einen Einblick in die Erdöl-Welt zu erhalten, planen die Vereinsmitglieder, die Öffnungszeiten zu verändern. Bisher besuchten etwa 800 bis 9000 Menschen jährlich das Museum. Landes: „Das ist zu wenig.“

Wenn es wieder erlaubt sein wird, soll das Museum auch an den Sonnabenden öffnen, und zwar von 13 bis 17 Uhr. Montags bis freitags soll die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden können.

Von Almut Jaekel