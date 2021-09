Reinkenhagen

Im Jahre 1961 wurde bei Reinkenhagen im Nordosten der DDR eine erste Bohrung in 2300 Meter Tiefe erdölfündig. Das war der Beginn einer forcierten Entwicklung der Erdöl- und Erdgasindustrie in der DDR. Weitere Bohraktivitäten mit volkswirtschaftlichen Ergebnissen schlossen sich in den Gebieten um Grimmen (1964), Richtenberg (1964) und Lütow (1965) auf Usedom (Gnitz) an und veränderten die bis dahin landwirtschaftlich geprägten Regionen. Eine bedeutende Erdölförderprovinz auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik war entstanden.

Detailliert dokumentiert ist diese Geschichte im naturwissenschaftlich-technischen Erdölmuseum in Reinkenhagen. Dieses ist das einzige seiner Art in Ostdeutschland. Am Mittwoch schaute sich Dr. Stefan Kerth – Landrat von Vorpommern-Rügen – das Museum an. „Ich wurde eingeladen und habe mich sehr auf den Termin gefreut. Die Region hat eine lange Erdölgeschichte und ich wollte gerne mehr über diese Kapitel erfahren“, sagt er.

Das Beeindruckende: Das Erdölmuseum wurde von Fachleuten des Industriezweiges Erdöl und Erdgas eingerichtet und im Juni 1994 eröffnet. Es dokumentiert die Entwicklungsgeschichte eines bedeutenden Industriezweiges im Nordosten der DDR und verfolgt speziell den Werdegang des ehemaligen Grimmener Erdölbetriebes in den Jahren 1962 bis 2001.

Rundgang beginnt an einem historischen Ort

Stefan Kerth schaute sich zuerst einen sehr geschichtsträchtigen Ort an. „Genau hier sind wir im Jahre 1961 erstmals auf Öl gestoßen“, erklärt Dieter Landes. Er ist ein Mann der ersten Stunde – ein Bergmann über Tage, der von Anfang an half, den „VEB Erdöl- und Erdgas Grimmen“ aufzubauen.

Landrat Dr. Stefan Kerth lässt sich den Fördervorgang an einem Modell erklären. Quelle: Raik Mielke

Frisch vom Ingenieur-Studium für Gastechnik aus Leipzig, fing Dieter Landes im Jahr 1961 mit nur 23 Jahren in Reinkenhagen an zu arbeiten. „Wir waren sechs Männer, die neben einem Bohrturm im Wohnwagen lebten“, sagt er. Die Arbeit war hart. Mindestens zwölf Stunden dauerte der Arbeitstag. Wie er Stefan Kerth erklärt, habe es zu Beginn keine Fachleute gegeben. „Das waren Leute aus den verschiedensten anderen Berufen – beispielsweise Bäcker.“ Ein Spezialist aus Russland lernt die unerfahrenen Männer an. Dieter Landes sagt: „Wir hatten doch alle keine Ahnung von der Materie, es war ein völlig neues Gebiet.“ Nach und nach entwickelt sich der Betrieb zu einem Unternehmen, das pro Jahr 250 000 Tonnen Erdöl fördert.

„Für mich ist die Leistung von damals einfach unbeschreiblich. Die Arbeiter hatten es mit einer völlig neuen beruflichen Materie zu tun, auf die sie in den Anfangsjahren gar nicht vorbereitet waren. Dieser gesamte Prozess wird hier heute wahnsinnig detailliert und verständlich rübergebracht“, ist der Landrat begeistert.

Schon in den 1930er Jahren kam eine Wünschelrute zum Einsatz

In der Tiefe verbergen sich die großen Schätze. Bereits in den 1930er Jahren gab es erste Untersuchungen, die ein Erdölvorkommen erahnen ließen. „Einfach ausgedrückt ist zu jener Zeit ein Professor mit seiner Wünschelrute durchs Land gezogen und meinte, dass es an diesem Ort Erdölvorkommen gäbe“, erklärt Landes.

Ein Analysefahrzeug: Diese wurden zu den Bohrlöchern gefahren. Es konnten Wasser, Gas und Erdöl vor Ort analysiert werden. Quelle: Raik Mielke

Damalige Bauern begannen sogar mit Bohrungen. „Jedoch nur wenige hundert Meter tief und dort war eben nichts zu holen“, sagt er. Der Durchbruch kam – wie bereits angesprochen – erst in 2300 Metern Tiefe. In diesen Tiefenregionen herrscht eine Temperatur von 78 Grad Celsius und ein Druck von 400 Bar. „Beeindruckend ist für mich hierbei die Analysearbeit, beispielsweise der eingesetzten Geologen. Man ist ja nicht da unten und schaut sich um. Man schaut anhand des Gesteins und aufgrund von Veränderungen an den Messinstrumenten, was dort unten vor sich geht“, staunt Kerth.

Leider nutzen nur wenige Schulklassen das Erdölmuseum

Neben der schweren Technik, die im Außenbereich des Erdölmuseums zu sehen ist, können Besucher im Inneren des ehemaligen Sozialtrakts tolle Exponate bestaunen. Als Dauerausstellung konzipiert, ist das Museum auf rund 300 Quadratmetern untergebracht. Es zeigt eine Vielzahl von Exponaten, erklärenden Bildtafeln, Dokumenten und Zeitzeugnissen aus DDR-Zeiten, die die Geologie der Region, die Suche und das Auffinden von Erdöl- und Erdgaslagerstätten sowie deren Förderung charakterisieren. Auch eine Mineralien- und Petrefaktensammlung sowie Mitbringsel von Auslandseinsätzen sind zu besichtigen.

Der Landrat schaute sich auch eine Rettungskapsel an. Diese kommt bei Offshore-Arbeiten zum Einsatz. Quelle: Raik Mielke

Der Besucher erhält hierbei einen Einblick in die damalige geologische bohr- und spülungstechnische Betreuung einer

Erdöl-/Erdgasbohrung. Er kann sich aber auch mit der Vielfalt der Ausrüstungen der Bohr-, Förder- und Messtechnik oder der Ausbildung zum „Facharbeiter für geologische Bohrungen“ bekannt machen. Umfangreiches Fotomaterial und zahlreiche Grafiken vermitteln ein Bild von den Auslandseinsätzen zu DDR-Zeiten, von horizontal abgelenkten Bohrungen und den Anfängen einer Offshore-Bohrtätigkeit.

Im Erdölmuseum werden auch die verschiedensten Arbeitsbekleidungen gezeigt. Quelle: Raik Mielke

„Besonders das Modell im Museum ist super. Hier kann man wirklich erleben, wie das Erdöl gefördert wird“, findet Stefan Kerth. Leider nutzen inzwischen nur sehr wenige Schulklassen der Region dieses Angebot. „Dies finden wir als Verein sehr schade. Es ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte und sollte im Rahmen des Schulunterrichts jedem Schüler der Region zugänglich gemacht werden“, findet Dieter Landes.

