Reinkenhagen

Einmal im Jahr zu Saisonbeginn kommen die Mitglieder des Vereins „Erdöl und Heimat“ aus Vorpommern und aus Salzwedel im Reinkehagener Erdölmuseum zusammen, um das Areal fit zu machen.

Rettungskapsel ab dem Tag des Bergmannes begehbar

„23 waren wir am Donnerstag, das freut mich sehr“, sagte der Vereinsvorsitzende Dieter Landes. Die fleißigen Helfer deckten unter anderem Dächer von Nebengebäuden und Unterständen neu, die der Wind im Winter mürbe gemacht hatte oder sie reinigten die neue Rettungskapsel, die einst ihren Dienst an einer Ölplattform in der Nordsee machte und erst kürzlich ins Museum gekommen war. Die Grimmener Firma Reichenbach fertigt gerade eine Einstiegshilfe in die Kapsel, sodass sie ab dem 7. Juli, den Tag des Bergmanns, auch von innen besichtigt werden kann. Rostschutzmaßnahmen an Exponaten aus der aktiven Erdölförderzeit, die Inventur der Ausstellungsstücke innen und außen, Farbarbeiten, Arbeiten an der Beschilderung und Montagen waren ebenfalls fällig.

Zusätzliche Öffnungszeiten

Gefeiert wird am Museum nicht erst zum Tag des Bergmannes: Am 18. Mai begeht die Gemeinde Sundhagen ihr zehnjähriges Jubiläum und dann ist selbstverständlich auch das Erdölmuseum von 14 bis 17 Uhr geöffnet und es werden Führungen durch Vereinsmitglieder angeboten. Einen Tag später, am 19. Mai, sind das Haus und das Gelände zum Internationalen Museumstag ebenfalls geöffnet, dann von 10 bis 16 Uhr. Ansonsten sind Museumsbesucher jeweils von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr willkommen.

Weitere Infos zum Erdölmuseum

Almut Jaekel