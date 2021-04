Weitenhagen

Mit einem alten Gerüst und einem gebrauchten W50 von der NVA haben die Himmelreichs vor 30 Jahren in Weitenhagen ihre Firma gegründet. „Unser Vater war Elektriker, er hatte den Mut und wollte sich unbedingt selbstständig machen. Mit sechs Monteuren hat er dann schließlich angefangen. Er ist rumgefahren, um Aufträge zu bekommen, wir hatten hier nicht mal Telefon“, erinnert sich Fred Himmelreich und meint: „Das Gute war, dass wir Omas Grundstück, vor 100 Jahren aufgesiedelt, dafür nutzen konnten. Das sind hier 110 000 Quadratmeter.“

Opa, Vater, Sohn, Frau, Schwester und Schwager – Gerüstbau Himmelreich ist echter Familienbetrieb

Ja, das Gelände in Weitenhagen direkt an der Landestraße 22 zwischen Müggenhall und Löbnitz ist riesig. Überall lagert Material, viel Stahl in allen Größen. Und mitten drin ein Neubau, der Büros und Umkleiden für die Mitarbeiter beherbergt. „Hier lagert Material für Millionen“, gesteht der Firmen-Chef, der aber betont, dass er das Unternehmen mit seiner Schwester Doreen leitet. Beide sind von Anfang an dabei, da konnte der Vater Manfred nach 15 Jahren beruhigt in Rente gehen. „Ich kümmere mich um die Buchhaltung, achte auf Ausschreibungen und schreibe Angebote“, sagt die 50-Jährige. Von beiden Geschwistern sind auch die Partner im Betrieb beschäftigt. Und Freds Sohn soll mal die Firma übernehmen. Die Nachfolge ist also im Gegensatz zu vielen Handwerksfirmen schon mal gesichert. Allerdings: Es fehlt an Monteuren, und auch Azubis werden gesucht, wie wir bei der Firmen-Stippvisite erfahren.

Arkona-Leuchtturm, Schule Franzburg und Stralsunder Altstadthäuser eingerüstet

Fred Himmelreich, von Beruf Motorenschlosser, erinnert sich noch an die Anfangszeiten, da fuhren die Jungs aus Weitenhagen quer durch die Republik, waren oft auf Montage. „Das ist heute eher die Ausnahme. Wir arbeiten viel im Rostocker Raum, haben aber auch am Kap Arkona den Leuchtturm eingerüstet oder so manches Altstadt-Haus in Stralsund bei der Sanierung unterstützt.“ Die Bauarbeiter bei Sporthallen-Neubau und Schule-Modernisierung in Franzburg wurden ebenso von Himmelreich-Gerüsten getragen wir diejenigen, die den Kindergarten in Dettmannsdorf-Kölzow gebaut haben.

„Viele Aufträge bekommen wir von den Wohnungsbaugesellschaften, von Malerfirmen oder von Dachdeckern. Die brauchen ja alle Gerüste für ihre Arbeit“, zählt Fred Himmelreich auf und schiebt hinterher: „Wir verschmähen nichts, deshalb stellen wir auch dem Privatmann, der seine Hausfassade streichen will, ein Gerüst hin. Das geht natürlich ohne Ausschreibung, aber eine Woche Vorlauf bräuchten wir schon.“ Der 54-Jährige schätzt, dass die kleinen Aufträge rund 30 Prozent des Umsatzes ausmachen.

15 Monteure täglich auf Tour

Um das Gerüst für ein Großprojekt aufzustellen, brauchen die Männer von Himmelreich etwa zwei Tage. Und dann geht’s schon zum nächsten Auftrag. 15 Monteure (drei von ihnen sind seit 1991 dabei), die jeweils in Dreiergruppen ein Gerüst aufbauen, sind täglich auf Tour. Da kann es schon vorkommen, dass die Weitenhäger von Auf- bis Abbau 150 Baustellen gleichzeitig betreuen. Ein Knochenjob oder? „Man muss schon sagen, dass die Arbeit in den Jahren auch etwas leichter geworden ist, trotzdem wiegen solche Teile eben 20 Kilo. Das machst du den ganzen Tag, da ist wirklich jeder Muskel in Bewegung. Mir hat das immer Spaß gemacht, da brauchste keinen Sport mehr“, sagt Fred Himmelreich, der heute keine Gerüstteile mehr schleppt, sondern sich darum kümmert, Aufträge ranzuschaffen.

Nach Feierabend auf dem Himmelreich'schen Betriebshof in Weitenhagen entstand dieses Team-Foto, allerdings fehlen hier ein paar Monteure. Quelle: privat

Baukrise erwischte auch Himmelreichs

Und was waren die schlimmsten Zeiten in der 30-jährigen Firmengeschichte? „Die große Baukrise, die hat uns von 1997 bis 2005 beschäftigt. Das waren harten Zeiten, weil der große Bauboom vorbei war, wir hatten 40 Prozent Einbußen, obwohl Aufträge sonstwo angenommen haben“, ist Fred Himmelreich froh, das überstanden zu haben.

Geschwister, die jeden Tag zusammenarbeiten, geht das gut? „Bei uns ja, wir ergänzen uns gegenseitig. Trotzdem hat jeder sein Privatleben. Und auch wenn wir so manches Wochenende hier sitzen und abrechnen oder Angebote erstellen – man kann auch mal in den Urlaub fahren und weiß: Der andere hat alles im Griff“, sagt Doreen Himmelreich.

Eine große Geburtstagsparty zum 30. Firmenjubiläum gab es wegen Corona noch nicht. „Aber das holen wir nach, wir hoffen es klappt im Juni“, so Fred Himmelreich.

Von Ines Sommer