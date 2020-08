Grimmen

Das ist ein überraschend gutes Resümee für die Ernte rund um Grimmen. Der Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern, Christian Ehlers, zeigt sich zufrieden: „Insgesamt sind die Erträge in unserer Region leicht über dem Durchschnitt.“ Die Bedingungen für die Ernte seien gute gewesen. Doch er gibt noch keine Entwarnung: Zwar stehe der Mais gut, nun brauche es allerdings dringend Regen. Damit ist die Einschätzung des Bauernverbandes Nordvorpommern deutlich besser als die des Dachverbandes.

Bereits Dienstag zog der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, eine erste Bilanz zur Ernte. Zwar läuft die Ernte vielerorts noch und der Mais ist erst im September an der Reihe, doch sein Fazit lautet bereits: Das Wetter habe den Landwirten in vielen Regionen zu schaffen gemacht, der Ertrag sei deshalb meist nur mäßig – und das nun schon das dritte Jahr in Folge. Doch auch der Bauernpräsident räumt ein, dass es durchaus auch zufriedene Bauern mit guten Ergebnissen gebe.

Erträge sind regional sehr unterschiedlich

Ganz so überschwänglich will Sebastian Block, Landwirt aus Jahnkow in der Gemeinde Glewitz, sich nicht äußern. „Tja, wie definiert man zufrieden?“ Er erklärt: „Eigentlich haben sich meine Erwartungen erfüllt, aber die Erträge sind regional durchaus sehr unterschiedlich.“ So könne eine Entfernung von nur einem Kilometer erhebliche Unterschiede beim Niederschlag bedeuten. Dazu kämen auch verschiedene Böden selbst im kleineren Umkreis.

Positiv hebt Block hervor: „Wir hatten bei Raps, Weizen und Roggen keine Trocknungskosten.“ Das trage natürlich zu einem guten Ergebnis bei. Ungünstig sei gewesen, dass sich die Ernte der Gerste anfangs schwierig gestaltete, weil sie immer wieder von Regen unterbrochen wurde. Und genau diesen Regen bräuchte es nun für den Mais. Der werde in der Regel so ab dem 15. bis 20. September geerntet. Nun sehe es so aus, als müsste er erheblich früher runter. Vielleicht schon in zehn Tagen, also zwei bis drei Wochen früher. Ob das nun gut oder schlecht sei, könne man jedoch nicht sagen: „Wie sich das auf den Ertrag auswirkt, werden wir dann sehen“, so der Landwirt.

Mais und Rüben könnten noch von Regen profitieren

Ganz anders sieht es für Lorenz Rindler aus. Sein Landwirtschaftsbetrieb in Oberhinrichshagen liegt sehr viel nördlicher. Er hat leichtere, eher sandige Böden und sagt: „Uns hat ganz klar das Wasser von oben gefehlt.“ Je Hektar habe er nur rund 66 Doppelzentner Weizen geerntet. Damit liegt er weit unter dem Bundesdurchschnitt von 76 Doppelzentnern. Beim Raps konnte er immerhin 38 Doppelzentner einfahren und lag damit leicht über dem Bundesdurchschnitt von 35 Doppelzentnern je Hektar. Für die Mais und Rübenernte sei Rindler jedoch guter Hoffnung. Beide könnten noch von den nun vorausgesagten Niederschlägen profitieren.

Darauf hofft auch Caspar von Hertell, Geschäftsführer der Agrargesellschaft Leyerhof: „Im Juli hatte der Regen geholfen, aber in den vergangenen Tagen ist bei uns nichts runtergekommen. Jetzt kräuseln sich die Blätter beim Mais und die Rüben liegen am Boden.“ Grundsätzlich zeigt er sich mit der Ernte in Leyerhof aber durchaus zufrieden. „Beim Getreide liegen wir wohl im Durchschnitt. Der Ertrag beim Raps ist sogar überdurchschnittlich.“ Der Ölfrucht habe es geholfen, dass sie tiefer wurzelt und mit der Trockenheit besser zurechtkommt, so von Hertell.

Bauernchef: „Der Klimawandel manifestiert sich“

Eine generelle Aussage über die Auswirkungen eines möglichen Klimawandels wolle der Landwirt jedoch nicht wagen. Ganz anders als der Deutsche Bauernverband. „Was wir als Landwirte feststellen müssen: Der Klimawandel manifestiert sich“, so Bauernchef Rukwied. „Wir dreschen deutlich früher, wir haben nicht mehr die Stabilität der Ernteerträge, die wir vor 10, 15 Jahren noch hatten.“ Selbst innerhalb einer Gemeinde sei es vorgekommen, dass Erträge um bis zu 40 Prozent schwankten.

Caspar von Hertell aus Leyerhof sieht es gelassener: „Wir hatten jetzt drei trockene Jahre. Davon kann ich persönlich nichts ableiten, aber ich bin auch kein Klimaforscher.“ Er hoffe einfach auf mehr Regen für die kommenden Monate und Jahre.

Von Juliane Schultz