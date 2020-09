Erntedankgottesdienst in Kirchenruine Rolofshagen

Grimmen

Am Wochenende laden wieder zahlreiche Kirchengemeinden zu Gottesdiensten in die Kirchen und Kapellen in Grimmen und den umliegenden Dörfern ein.

Zu einem besonderen Erntedankgottesdienst lädt Pastor Rolf Michael Kneißl am Sonntag, den 27. September um 14 Uhr in die Kirchenruine Rolofshagen ein.

Bereits am Sonnabend, 26. September um 14 Uhr findet ein Gottesdienst in der Kirche Reinberg statt. Kirchgänger sind am Sonntag außerdem um 9 Uhr in der Kirche Reinkenhagen willkommen. Am Sonntag um 10 Uhr findet ein Gottesdienst in der Kirche Brandshagen und um 10.30 Uhr im Gotteshaus in der Kirche in Horst statt. In Kirch Baggendorf geht der Gottesdienst am Sonntag um 10.45 Uhr los und in Grimmen sind die Türen der Kirche ab 10 Uhr geöffnet.

