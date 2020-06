Erstes Coworking-Hotel in Vorpommern: Wie auf Rügen die Kreativwirtschaft vernetzt werden soll

Lietzow

Arbeiten, wohnen, vernetzen – Das alles soll beim Project Bay in Lietzow auf der Insel Rügen an einem Ort vereint werden. „Wir wollen die Freiberufler aus der Region zusammenführen und mit den neuen Möglichkeiten etwas gegen die Abwanderung machen“, beschreibt Gründer Toni Gurski die Grundidee und sagt weiter: „Es gibt ja genug Kreative in Vorpommern, aber die Vernetzung untereinander muss noch besser werden und das wollen wir schaffen.“

Ein einzigartiges Konzept in Deutschland

Dabei setzt er mit seinem Partner Hannes Trettin auf ein bundesweit völlig neues Konzept. Beim Coworking-Living, also zusammen arbeiten – zusammen leben, können sich Selbstständige und Start-Up-Gründer nicht nur in die Büroinfrastruktur einmieten, sondern auch gleich einen günstigen Schlafplatz mitbuchen.

„Das soll aber keinesfalls eine neue Art Tourismus werden. Wer hier ein Zimmer möchte, muss auch arbeiten. Dafür ist es dann auch günstig, weil wir natürlich wissen, dass gerade ein Start-Up-Gründer auf jeden Euro gucken muss“, grenzt Gurski das Konzept ab.

Für die geplante Eröffnung im Juli läuft alles auf Hochtouren, wobei eine der wichtigsten Grundlagen für das Konzept bereits steht. „Wir hatten Glück, dass der Glasfaseranschluss sogar etwas früher gelegt wurde, als es eigentlich geplant war. Ohne schnelles Internet geht es nicht“, berichtet Gurski.

Platz für Einzelpersonen und ganze Gruppen

Auf gut 600 Quadratmetern stehen neben etwa 35 Betten diverse offene Arbeitsplätze und auch geschlossene Büros zur Vermietung, dazu können auch Seminarräume gebucht werden. Das Projekt steht damit einzelnen Kreativen oder Start-Up-Gründern genauso offen, wie ganzen Teams oder Projektgruppen von großen Firmen.

Noch viel zu tun vor dem Start. So sieht ein Zimmer derzeit aus. Quelle: Niklas Kunkel

„Wir hatten schon Anfragen aus der Industrie und dem Handel, die wissen wollten, wann wir denn eröffnen. Das Interesse ist also auch von der Seite da“, erklärt Hannes Trettin. Große Firmen schicken häufig ganze Arbeitsgruppen gemeinsam an einen Ort, damit sie intensiv an einem Thema außerhalb der eigentlichen Betriebsstrukturen arbeiten können.

Der 30-Jährige hat zuvor selbst in der Industrie gearbeitet und ist federführend im kaufmännischen Bereich. Gurski, der aus der IT-Branche kommt, ist der eher kreative Part. „Wir ergänzen uns sehr gut – das funktioniert“, freut sich Gurski.

Zusammen arbeiten und leben Der Begriff Coworking kommt aus dem englischen und bedeutet zusammenarbeiten. Damit wird eine neue Form von Arbeitsplätzen beschrieben, bei der Freiberufler, kleinere Start-Ups oder angestellte ohne festen Arbeitsplatz sich in einem Büro einmieten. Sie haben dabei Zugriff auf die Infrastruktur mit Internet, Telefon und Besprechungsräumen. Neben dem reinen Arbeitsplatz sollen beim Coworking auch Leute aus den verschiedenen Branchen zusammenkommen und so neue Ideen und Projekte entwickeln und verwirklichen. Besonders in Großstädten ist diese Art des Arbeitens immer weiter verbreitet, denn neue Firmen und Selbstständige können sich flexibel einmieten, ohne die hohen Fixkosten eines eigenen Büros auf sich nehmen zu müssen. Beim neuen Konzept des Coworking-Living wird die Idee des gemeinsamen Arbeitens noch weiter gedacht. So können sich Soloselbstständige, Kreative oder kleine Gruppen auch einen Schlafplatz mieten und so noch intensiver zusammenarbeiten. Zusätzlich soll durch das gemeinsame Wohnen von Arbeitern aus verschiedenen Branchen der Ideenaustausch und Kreativprozess noch weiter vertieft werden.

Gründer kehren in die Heimat zurück

Die Entscheidung für die Insel Rügen als Standort fiel den beiden mit ihrem Plan nicht schwer. Trettin und Gurski sind gebürtige Rüganer und kehren nach Studium und Beruf in ihre Heimat zurück.

Die beiden Gründer Hannes Trettin (l.) und Toni Gurski wollen mit ihrer Project Bay die Selbstständigen und Kreativen der Region besser vernetzen. Quelle: Niklas Kunkel

Finanziert ist das Projekt durch private Mittel der Project Bay GmbH, in der auch der Eigentümer der Immobilie involviert ist. Mit ihrem Konzept rannten die beiden Gründer offene Türen beim Besitzer des Gebäudes mit Blick über den großen Jasmunder Bodden ein, denn auch er plante etwa Ähnliches.

Unterstützung gab es auch durch Fördermittel aus dem Land und die Initiative Smart Doerp. Hier sollen ehemalige Dorfzentren wie Gutshäuser im ländlichen Raum zu Kreativplätzen und Arbeitsorten umgebaut werden, um eine Brücke zwischen Stadt und Dorf zu bauen.

Damit soll am Ende eine „Perlenkette“ von besonderen Coworking-Stationen durch den ländlichen Raum von Mecklenburg-Vorpommern entstehen. „Die momentane Zeit, in der viele Leute von zuhause aus arbeiten, zeigt, dass es heutzutage nicht mehr notwendig ist, dauerhaft beim Betrieb vor Ort zu sein. So können die Menschen in der Region bleiben und müssen nicht für ihren Arbeitgeber wegziehen“, so Gurski.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Und besonders ist der Arbeitsort in den oberen Stockwerken des Glasgebäudes wirklich. Von fast jedem Platz aus gibt es einen freien Blick über den Bodden. „Es war immer mein Traum am Wasser zu arbeiten. Den kann ich mir jetzt erfüllen“, schwärmt Gurski mit Blick aus den Panoramafenstern über das Wasser.

Hier soll später gearbeitet werden. Quelle: Niklas Kunkel

Dazu gibt es direkten Zugang zum Wasser und einen Außenbereich, der den Besuchern zum vernetzen dienen kann. „Viele weitere Sachen sollen sich im Laufe der Zeit noch entwickeln. Wir haben auf jeden Fall genug Platz dafür“, erzählt Gurski während er durch die riesigen freien Flächen im Keller mit direktem Zugang nach draußen geht. Durch die Lage kann nach der Arbeit beim Wandern, Radfahren oder Surfen auf dem Bodden abgeschaltet, können neue Kontakte geknüpft werden.

Von Niklas Kunkel