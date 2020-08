Grimmen

Mit dem Rasenmäher war am vergangenen Wochenende Ulrike Allert auf der Reitanlage in Kreutzmannshagen beim Arbeitseinsatz unterwegs. Der Grund für die Verschönerungsarbeiten? Am kommenden Sonnabend, 8. August, findet dort der „Tag des Pferdes“ ab 8.30 Uhr statt. Dafür muss die Anlage herausgeputzt sein, damit sich Pferde, Reiter und Zuschauer wohl fühlen.

„Ich freue mich schon sehr, nach der Corona-Pause endlich wieder unsere Mitglieder bei einem Turnier zu erleben“, sagt die junge Frau, seit 2018 Mitglied im RFV Griebenow ist. 11 Prüfungen und auch allerhand Reiterspiele werde es dann zu erleben geben.

Premiere für Reiter-Nachwuchs

Ulrike Allert wurde in Loitz geboren und besuchte dort auch die Regionalschule. Sie erlernte den Beruf der Fleischverkäuferin und wohnt in Groß Rakow. Um fit zu sein und zu bleiben, hat sie sich auch ein Pferd gekauft und sitzt so oft wie es geht im Sattel. Der „Tag des Pferdes“ sei besonders für den Reiter-Nachwuchs eine Premiere.

