Es fing mit den Bravo-Hits an: Jörn Kurowski aus Grimmen ist DJ aus Leidenschaft

Er betreibt eine Firma, ist DJ und Stadtvertreter: Jörn Kurowski ist in Grimmen aufgewachsen und seiner Heimatstadt treu geblieben. Mehr noch: „Sie liegt mir auch sehr am Herzen“, sagt der 50-Jährige.

Im Joker fing es an

Ein Grund, warum er sich bei der jüngsten Kommunalwahl als Stadtvertreter empfohlen hat. Und auch auf kultureller Ebene engagiert er sich – als DJ und Veranstalter. „Alles hat 1993 oder 1994 im Club ’Joker’ in Grimmen angefangen – mit den Bravo-Hits“, erzählt der Vater einer Tochter. Später legt er unter anderem bei Veranstaltungen im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ auf. „Ich wollte dann selbst etwas machen, etwas für junge Leute, und habe ’Grimmen tanzt’ ins Leben gerufen“, berichtet der gelernte Maler.

„A 20 Open Air“ dieses Jahr auf Rügen

Später kommt dann jährlich das „A 20 Open Air“ dazu. Auch in diesem Jahr wird es dieses Event geben. Allerdings nicht in Grimmen auf dem einstigen KWT-Gelände, sondern auf der Waldbühne in Bergen auf Rügen am 8. August. „In Grimmen hätten wir aufgrund von Corona nur 300 Gäste zulassen können“, erklärt er.

