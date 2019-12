Grimmen

Große Freude zum ersten Advent. Unmittelbar nach Beginn der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ überreichte der Grimmener EGN-Baustoffhandel die erste Spende. „Wir unterstützen die Aktion gerne mit 300 Euro“, sagt Petra Füsting vom Unternehmen.

Gemeinsam mit Tobias Alex überreichte die Marktleiterin die Spende. „Der Strukturförderverein ist ein sehr treuer Partner und dies von Beginn an“, erklärt Petra Füsting und beschreibt: Bei sämtlichen Festen unterstützt uns der Verein tatkräftig. Sie stellen uns Zelte zur Verfügung, Grillen für unsere Kunden oder sorgen für die musikalische Untermalung unserer Aktionen.“

So auch am 13. Dezember, wenn das inzwischen traditionelle Probe-Böllern durchgeführt wird. „An diesem Tag stellen wir mit der tatkräftigen Unterstützung des Strukturfördervereins das aktuelle Feuerwerks-Sortiment vor. Unser Markt hat dann bis 22 Uhr geöffnet“, informiert Petra Füsting.

Unterstützen auch Sie, liebe Leser die OZ-Weihnachtsaktion. Mit Ihrer Spende belohnen Sie das große Engagement des „ Strukturfördervereins Trebeltal e.V.“ Dieser unterstützt seit Jahrzehnten diverse Projekte in der Region. Und dies mit einem einzigen Fahrzeug – einen grüner VW-Transporter, der all die Kinderfeste, Büchermärkte, Fackelumzüge und anderen Festlichkeiten oder Veranstaltungen verschiedener Vereine und Kommunen der Region realisieren hilft. 275 000 Kilometer hat das Fahrzeug im Dauereinsatz inzwischen auf dem Tachometer. Und es hat eigentlich längst ausgedient. Nur sehr kostenintensiv wird es immer wieder notdürftig repariert und nur sehr mühevoll bekam es zuletzt den Tüv. Dabei wird es doch so dringend und beinahe täglich gebraucht. Um Tische und Bänke auf der Ladefläche zu transportieren, um Märkte mit der nötigen Technik auszustatten, um die Ernte aus den vereinseigenen Gärten zur Tafel zu bringen oder um Abfälle nach getaner Grünpflege im städtischen und ländlichen Raum abzutransportieren.

Deshalb soll nun endlich mit Hilfe Ihrer Unterstützung ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug angeschafft werden.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Begünstigter Strukturförderverein Trebeltal e. V. Verwendungszweck OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN DE13 1505 0500 0112 2475 63 Spendenbox Zudem befindet sich im Vorzimmer des Bürgermeisters der Stadt Grimmen im Rathaus (Markt 1) eine Spendenbox. Hier können Sie von Montag bis Donnerstag im Zeitraum von 8 bis 14 Uhr Ihre Spende abgeben. Eine weitere Spendenbox steht im Stadtkulturhaus ( Heinrich-Heine-Straße 1a). Hier besteht am Dienstag (9–12 Uhr und 13–17 Uhr), Mittwoch (9–12 Uhr), Donnerstag (9–12 Uhr und 13–16 Uhr), sowie am Freitag (9–13 Uhr) die Möglichkeit, die Aktion zu unterstützen. Telefonische Absprache Eine Terminabsprache für die Übergabe einer Spende ist über die Telefonnummer 0171 / 217 81 69 möglich.

Von Raik Mielke