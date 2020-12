„Es war der schönste und traurigste Termin meines Lebens“

Grimmen

Seit fast 20 Jahren arbeite ich für die OSTSEE-ZEITUNG und habe in all den Jahren viel erlebt. Ich seilte mich in der Osternacht vom Dach einer Kirche ab. Ich ließ einen Messerwerfer mit Beilen auf mich werfen, ließ mich verhaften, fuhr mit Feuerwehren, Schnellbooten, Giga-Linern, Traktoren und Splittfahrzeugen mit. Kurz: Ich dachte, ich habe alles erlebt. Doch ein Termin in diesem Jahr toppte alles. So emotional war es bislang für mich noch nie.

Die letzte große Reise

Es ist erst wenige Wochen her, dass ich den Ruheforst in Abtshagen besuchte. Ruheförster Christian Schulz und seine Hündin Anna nahmen mich auf dem Parkplatz in Empfang und ich ahnte bis zu diesem Moment noch nicht, dass ich an diesem Vormittag zusammen mit dem 36-Jährigen eine alte Dame auf ihre letzte große Reise schicken werde.

Christian Schulz hielt diese „Überraschung“ lange geheim. Als sich unser Rundgang über den Waldfriedhof dem Ende näherte, führte er mich zu einer mit Tannengrün geschmückten Urne. Das Loch in der Erde hatte er bereits ausgehoben. Wir verharrten eine Weile still unter einem der urigen Bäume. Er räusperte sich und sagte: „Wir beide beerdigen jetzt die alte Dame.“ Ganz allein. Nur wir zwei und der Hund standen vor dem Grab. Keine Verwandten, keine Freunde, keine Musik, kein Trauerredner. Es habe niemand Zeit gehabt, der Dame die letzte Ehre zu erweisen, erklärte Christian Schulz leise. Das komme selten vor. Selten.

Es war schön. Es war traurig.

Wir kannten die Frau nicht, deren Asche Christian Schulz langsam in die Erde sinken ließ. Aber wir haben es gut gemacht. Er fand schöne Worte für die unbekannte Frau. Hündin Anna wedelte mit dem Schwanz und ich wünschte mir, dass das Leben der Dame nicht so einsam war wie ihre Beerdigung. Wir verharrten eine Weile still vor ihrem Grab und erwiesen ihr die letzte Ehre. Nein, emotionaler kann ein Termin für die Recherche zu einem OZ-Artikel nicht sein. Es war schön. Und traurig. Ich danke Christian Schulz für dieses Erlebnis und seinen würdevollen Umgang mit der Verstorbenen.

