Grimmen

Es weihnachtet auf dem Grimmener Marktplatz, auch ganz ohne Schnee und Frost. Großer Baum und kleine Kirche – so scheint es zumindest auf dem ersten Blick. Dabei spielt für viele Menschen in den nächsten Tagen die Kirche und der christliche Glaube doch eine besonders große Rolle. So wird auch die Grimmener Marienkirche besonders Heiligabend wieder sehr viele Besucher empfangen – um 15.30 zum Krippenspiel und um 17.30 Uhr zur Christvesper.

Von Almut Jaekel