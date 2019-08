Abtshagen

Das gab es in Abtshagen noch nie: Wenn der hiesige Sportverein am Wochenende des 30. und 31. August seinen 70. Geburtstag feiert, erwartet er ganz besondere Gäste: Die Traditions-Mannschaft 1. FC Magdeburg spielt am Sonnabend um 17 Uhr gegen die Legenden von Abtshagen.

Nur die Fußballfans wissen vielleicht, dass der 1. FC Magdeburg in der Saison 1973/74 den Europapokal der Pokalsieger gegen den AC Mailand gewann. Eine Sensation für den Verein! Es war der erste und einzige Erfolg einer ostdeutschen Mannschaft im Europapokal. Aus Deutschland hatten sich lediglich die Pokalsieger Borussia Mönchengladbach und die Mannschaft aus Magdeburg für das internationale Turnier qualifiziert.

Legenden treffen auf Legenden

Nun kommen einige der Spieler von damals nach Abtshagen, darunter auch Nationalspieler der DDR. Sie werden von den „Legenden aus Abtshagen“ herausgefordert. Eine Mannschaft, die aus Abtshagener Spielern besteht. „Wir haben Männer zusammengetrommelt, die in den vergangenen Jahrzehnten in Abtshagen Fußball spielten und mittlerweile in ganz Deutschland wohnen“, sagt Steffi Becher, Vereinsvorsitzende des SV Abtshagen.

Legenden treffen sozusagen auf Legenden: Joachim Streich, Rekord-Nationalspieler und mehrfacher Torschützenkönig der DDR-Oberliga, wird beispielsweise auf dem Rasen stehen. Auch Wolfgang „Paule“ Seguin, Axel Tyll, Martin Hoffmann und Ulrich Schulze sind mit von der Partie – allesamt spielten sie damals im Finale des Europapokals in Rotterdam.

Joachim Streich, hier im Laufduell mit dem Berliner Frank Terletzki (re.), machte immer wieder nachdrücklich auf seine Torjägerqualitäten aufmerksam. Quelle: Archiv

„Das ist eine Riesen-Geschichte“

Abtshagens Bürgermeister Frederic Beeskow ist die Vorfreude deutlich anzumerken: „Das ist eine Riesen-Geschichte und unser Highlight des Jahres.“ Die Veranstalter des großen Festwochenendes zu Ehren des Vereins-Jubiläums wollen ihren Gästen etwas Besonderes bieten. „Wir leisten nicht nur großartige Jugendarbeit, sondern wollen allen unseren Gästen etwas Außergewöhnliches bieten“, sagt Steffi Becher.

Außergewöhnlich ist auch, dass die einstigen Nationalspieler nicht nur Fußball spielen werden, sondern sich nach dem 70-minütigen Spiel auch unter die Feiernden mischen. Am Abend wird zur Musik von DJ David Price aus Rostock getanzt. „Fans können mit den Spielern plaudern, sich Autogramme geben lassen oder Fotos machen“, sagt der Bürgermeister. Bereits am Freitag spielen die Ländermeister des Greifswalder FC gegen die Alten Herren aus Abtshagen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Nicht nur ein Fest für Fußball-Fans

Auf dem Sportplatz des Dorfes wird es an dem Wochenende turbulent, fröhlich aber auch kulinarisch zugehen. Die Gemeinde stellt ihr 150 Quadratmeter großes Festzelt auf. Am Sonnabend gibt es Schwein am Spieß und andere gegrillte Köstlichkeiten. Dazu werden selbst gemachte Fischbrötchen, Burger und selbst gebackener Kuchen angeboten. Auch der Pilzhof aus Wittenhagen ist dabei. Die Besucher können dann auch das neue Maskottchen des SV Abtshagen begutachten und sich selbst sportlich ausprobieren. Alle sieben Sparten des Vereins stellen sich vor.

Die Zuschauer können Tischtennis spielen, einen Segway Parcours ausprobieren, beim Volleyball-Spaßturnier oder dem Völkerball-Wettbewerb mitmachen. Mannschaften, die aus mindestens sieben Spielern bestehen, können sich ab sofort bei Steffi Becher anmelden. Außerdem werden noch die stärksten Kraftsportler und die fittesten Besucher gesucht und können Preise gewinnen.

Das Programm am Festwochenende Freitag, 30. August: 18.30 Uhr Anpfiff SV Abtshagen gegen Greifswalder FC Tradition; Schwei am Spieß, Fassbier und Musik Sonnabend 31. August: 10 Uhr Eröffnung; Vorstellung der Sparten des Sportvereins, Präsentation des neuen Maskottchens, Soccer-Arena für Kinder, Segway-Parcours, Hüpfburg, Kinderschminken, Ponyreiten und Spiele; 14 Uhr Völkerball-Turnier, DJ Kalle begleitet den Tag musikalisch ab 15.30 Uhr Einlass für das Spiel 1. FC Magdeburg gegen den SV Abtshagen; 17 Uhr Anstoß; ab 20 Uhr Party mit DJ David Price aus RostockEintritt 3 Euro Sonntag, 1. September: ab 11 Uhr offizielle Festveranstaltung für geladene Gäste; ab 13 Uhr geselliger Abschluss der Jubiläumsfeier für alle Gäste

