Exotische Vögelei begeistert viele Besucher in Grimmen

Grimmen

Wenn Glanzsittich direkt neben Rotkardinal und Kapuzenzeisig seinen Gesang zum Besten gibt, kann in Grimmen eigentlich nur die große Ziergeflügel- und Exotenschau stattfinden. Gefiederte Schönheiten aus den unterschiedlichsten Regionen unserer Erde wurden im Kultur- und Ausstellungszentrum der Stadt ausgestellt. Eingeladen hatte der Ziergeflügel- und Exotenverein Grimmen.

„Wir sind sehr stolz inzwischen die 55. Schau dieser Art präsentieren können“, sagt der Vereinsvorsitzende Ralf Lalk und informiert: „In diesem Jahr stellen die Mitglieder unseres Vereins insgesamt rund 130 Tiere in 40 Arten aus. Zusammen mit unserer Vogelbörse kommen wir auf über 200 gefiederte Tiere.“

Wie der Vereinsvorsitzende erklärt, ist das Ziel der Schau in erster Linie das geliebte Hobby zu präsentieren. „Unsere Mitglieder investieren sehr viel Zeit und Leidenschaft in die Pflege ihrer Vögel. Uns ist es immer wieder wichtig eigenen Nachwuchs bei den verschiedensten Paaren zu haben, um nicht auf die Natur zurückgreifen zu müssen“, erklärt Lalk, der auch gerne Mal bis nach Bayern oder Österreich fährt, um einen einzigen Vogel zu kaufen. „Da habe ich gar keine Bauchschmerzen, solche Strapazen auf mich zu nehmen. Oftmals handelt es sich lediglich um Vögel im Wert von 15 Euro. Aber wenn es diese hier nicht gibt und dort eine gute Qualität vorzufinden ist, nehme ich die weiten Reisen gerne in Kauf“, erzählt er.

Gleich am Samstagmorgen herrschte reges Treiben im Ausstellungszentrum der Stadt. „Wir sind wirklich sehr begeistert, wie viele Interessierte sich schon auf den Weg zu uns gemacht haben“, sagt Ralf Lalk und meint: „Wenn es so weiter geht, werden wir die 300 Besucher-Marke aus den Vorjahren sicher knacken.

„Ich finde die Züchter haben die Volieren wirklich sehr liebevoll hergerichtet. Es ist klasse, dass sie insbesondere auch den jungen Besuchern so viel über die verschiedenen Exoten erzählen“, sagt Besucherin Kerstin Schwandt.

Von Raik Mielke