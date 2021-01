In Bayern ist sie Pflicht, hierzulande bekommen Risikopatienten sie bereits vergünstigt: die FFP2-Masken. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es solch eine Regelung bislang nicht – hier darf es beim Einkaufen auch noch ein Schal sein. Doch was ist, wenn die Vorschrift kommt? Die Grimmener Apotheken geben Antwort.