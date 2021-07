Grimmen

Man könnte denken es spricht ein Profi, wenn man Paul Fischer über sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) reden hört. Dabei hat er eigentlich erst vor acht Monaten angefangen, sich ein Bild vom Beruf des Krankenpflegers zu machen. Der Greifswalder absolvierte schon mal ein Praktikum an der Uni-Medizin in Greifswald, wollte aber etwas Neues kennenlernen. So hat er sich entschieden, im November letzten Jahres ein Freiwilliges Soziales Jahr im DRK-Krankenhaus Grimmen zu beginnen.

Dass die Arbeitsschichten Woche für Woche variieren, so dass er manchmal nur drei Tage arbeitet und in manchen Wochen sieben Tage am Stück, stört ihn nicht. Auch mit dem frühen Start um 6 Uhr hat sich Abiturient arrangiert. Vielmehr betont Paul, wie sehr er es schätzt, in der guten Team-Atmosphäre immer wieder etwas Neues lernen zu können. Gerade anspruchsvolle Aufgaben geht er gern an. „Das Herausforderndste sind natürlich menschliche Ausscheidungen, Exkremente, Blut. Da habe ich gesagt, dass ist noch etwas Kritisches für mich, was ich noch nicht so ganz entspannt annehmen kann. Aber ich sage prinzipiell zu nichts nein. Ich wollte da bewusst eine Toleranz ausbilden.“ Das schlimmste für ihn wäre, Langeweile bei seiner Tätigkeit zu erleben.

So geht der 19-Jährige bewusst und gern auch einmal mehr in Kontakt mit einem Patienten, denn es geht ihm darum, glückliche Patienten-Gesichter zu sehen. Denn „sonst braucht man in diesem Bereich nicht tätig zu werden. Genau dafür mache ich das hier ja auch. Generell tue ich Menschen total gern etwas Gutes. Dafür gehe ich jeden Tag aus dem Haus.“ Der junge Mann freut sich einfach, wenn ein Patient ihm lächelnd entgegenkommt und ihn fragt, wo er denn so lange gewesen sei – auch wenn das letzten Zusammentreffen erst sechs Stunden her ist.

Am Ende freut sich Paul, dass er durch sein FSJ nun eine gute Orientierung hat, wohin er einmal möchte. „Das hat mir geholfen, Entscheidung zu treffen. Ich weiß jetzt, zwischen welchen Sachen ich mich da tatsächlich entscheide. Ich würde es nicht mein ganzes Leben machen wollen, aber es ist wichtig, das mal gemacht zu haben, das definitiv.“ So will Paul nach seinem Freiwilligendienst den pflegerischen Bereich verlassen und im Gebiet der Funktionsdiagnostik noch tiefer eintauchen, wo sich alles darum dreht, Daten zu erheben und zu dokumentieren. Auch das ist wieder etwas Neues und macht auch Patienten glücklich.

Die DRK Soziale Freiwilligendienste MV gGmbH hat im ganzen Bundesland mehr als 150 Einsatzstellen. Im Freiwilligen Sozialen Jahr werden jährlich bis zu 230 Teilnehmer betreut. Neben 440 Euro Taschengeld werden alle SV-Beiträge gezahlt und es gibt den gesetzlichen Urlaubsanspruch. Ein Freiwilligendienst ist möglich im Krankenhaus, im Kindergarten, in der Pflege, im Fahrdienst, in der Blutspende sowie in der Sachbearbeitung sozialer Einrichtungen. Für den FSJ-Jahrgang 2021/22, mit Beginn im September 2021 kann man sich schriftlich oder online bewerben. Es gibt noch freie Plätze im ganzen Bundesland . Mehr Infos unter www.drk-freiwillig-mv.de; Tel. 0385/5937820, Wismarsche Straße 298, 19055 Schwerin.

Von OZ