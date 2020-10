Fahrbahn in Grimmen wird ab Montag erneuert

Grimmen

Voraussichtlich am Montag, den 19. Oktober, beginnen die Arbeiten an der Bundesstraße 194. Sie beinhalten die Ausführung einer Deckenerneuerung auf der B 194 zwischen der Autobahnanschlussstelle A 20 Grimmen Ost und dem nördlichen Ortsausgang Grimmen. Die Fahrbahn ist vielfach geflickt und ist aufgrund ihres schlechten Zustandes instandsetzungsbedürftig. Es wird daher eine neue Deck- und Binderschicht aufgebracht, sowie Verbesserungen an den Nebenanlagen vorgenommen.

Vollsperrung voraussichtlich ab Montag

Die Arbeiten erfolgen in acht Bauabschnitten unter Halb-, bzw. Vollsperrung. Die Vollsperrung für den ersten Bauabschnitt, von der Autobahnanschlussstelle A 20 Grimmen Ost bis zur Zufahrt Appelshofer Dorfstraße, beginnt voraussichtlich am 19. Oktober. Die Umleitungen erfolgen über das vorhandene Straßennetz. Die Bauausführung findet bis zum 18. Dezember statt. Die Arbeiten können allerdings noch durch Witterungseinflüsse beeinflusst werden. Daher sind die genannten Termine gegebenenfalls von Änderungen betroffen. lm Falle von Arbeitsunterbrechung infolge schlechtem Wetter im Winter werden die Vollsperrung aufgehoben. Anliegerverkehr ist mit Einschränkungen möglich.

Die Arbeiten werden durch die Arbeitsgemeinschaft der Firmen GP Verkehrswegebau GmbH und Strabag AG durchgeführt. Die Baukosten in Höhe vom rund 1,73 Millionen Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland. Informationen zur Baumaßnahme finden Interessierte ab Baubeginn auch auf der Internetseite der Straßenbauverwaltung MV: straßenbauverwaltungmvnet.de/service/verkehrsinformationen

