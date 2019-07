Abtshagen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Polizisten des Grimmener Reviers in Abtshagen am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr in Abtshagen einen 25-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle gestand der junge Mann aus der Gemeinde Wittenhagen, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Die Fahrerlaubnis war ihm bereits in der Vergangenheit entzogen worden. Er kassierte somit eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerlaubnis.

40 Minuten später unterzogen die Beamten dann in Reinberg einen 50-jährigen Pkw-Fahrer einer Kontrolle. Bei dem Audi-Fahrer aus der Gemeinde Sundhagen stellten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atem fest. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,56 Promille. Damit kann sich der Sundhagener auf die Zahlung eines nicht unerheblichen Bußgeldes und ein Fahrverbot einstellen.

Anja Krüger