Grimmen

Ein Shimano-Fahrrad im Wert von circa 610 Euro wurde am Wochenende in der Erich-Weinert-Straße in Grimmen gestohlen.

Wie die Polizei informiert, hatte der Fahrradbesitzer das Rad am Sonnabendabend gegen 19 Uhr in einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus – vor dem Eingang mit der Hausnummer 32 – abgestellt. Am Tag darauf, gegen 12.30 Uhr, stellte er dann fest, dass das Rad weg ist.

Das Fahrrad ist schwarz und hat einem roten Streifen am Rahmen.

Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) oder auch an die Internetwache der Landespolizei.

akr