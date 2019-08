Grimmen

Das gab es in der 25-jährigen Geschichte des „ Circus Tutti“ noch nie: Nur zwei Kinder meldeten sich für das sonst so beliebte Zirkuscamp in den Sommerferien an. Zu wenig, um eine Vorstellung vorzubereiten. Und so fiel die Ferienfreizeit, die Hans Hartmann alias Francesco Tutti anbietet, erstmals aus.

Feuershow musste wegen Unwetter ausfallen

Woran es liegt, kann sich der Jugendwart der Evangelischen Jugend Pommern nicht erklären. „An der Werbung kann es nicht gelegen haben. Vielleicht haben die Kinder einfach keine Lust gehabt, ich weiß es nicht“, sagt er ein wenig traurig. In den Jahren zuvor beteiligten zwischen acht und 15 Kindern an dem Zirkuscamp. Die Teilnehmer schlafen in zwei großen Zelten auf dem Gelände der „Alten Bäckerei“und erlernen Grundkenntnisse im Balancieren und Jonglieren. Doch in diesem Jahr scheint der Wurm in Circus Tutti geraten zu sein. Bereits im Juli musste eine große Feuershow aufgrund von Regen und einer Sturmwarnung kurzfristig abgesagt werden. 23 Feuerkünstler aus Deutschland und Tschechien hatten sich eine Woche lang auf den Abend vorbereitet.

Neue Projekte stehen bevor

Doch Hans Hartmann wäre nicht Francesco Tutti, wenn er den Kopf in den Sand stecken würde. „Ich habe die ungeplante Freizeit genutzt, um Kulissen zu bauen, und an meinen Requisiten zu arbeiten“, sagt er. Er verschönerte beispielsweise das Zelt des kleinsten Zirkusses der Welt und schmiedet neue Pläne. Der nächste Termin in seinem Kalender heißt: Landparty in Sassen-Trantow. Dort leitet der Grimmener Anfang September einen Workshop, in dem er über vom Aussterben bedrohte Worte spricht. „Fernerhin und Wagehals gehören beispielsweise dazu.“ Zur Landparty, die sich in diesem Jahr das Thema Kommunikation vornahm, werden etwa 100 Jugendliche und junge Erwachsene erwartet.

Zauber- und Fakirschule sucht Teilnehmer

Am Herzen liegt Hans Hartmann aber auch seine Zauber- und Fakirschule, die in den Herbstferien stattfindet. Anmeldungen sind schon jetzt möglich. Kinder ab zehn Jahren können dann lernen, wie man unversehrt über ein brennendes Seil springt oder Feuerstäbe und Fackeln dreht. Feuer spucken lässt der Jugendwart seine Schützlinge nicht. „Sie dürfen mir aber zuschauen. Alles andere wäre zu gefährlich.“ Die Zauberklasse unterrichtet Ulf Schumacher, der sich Ulf Ben Batschy der Magische nennt.

Die Kinder und Jugendlichen schlafen eine Woche lang auf einem Matratzenlager auf dem Jugendboden. Das Mittag serviert das sozialdiakonische Zentrum. Beide Lehrer stehen den Zauber- und Fakierschülern rund um die Uhr zur Seite. „Sie können also viel lernen und auch Geräte bauen, die wir für die Tricks benötigen.“ Hans Hartmann freut sich schon jetzt auf die ungewöhnliche Schule, die vom 7. bis 12. Oktober stattfindet. Beide Klassen sind auf jeweils sieben Teilnehmer begrenzt. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Hartmann, der sich nicht vorstellen kann, dass auch dieses Spektakel aus mangelndem Interesse ausfallen muss. „Die Kinder lassen sich nach wie vor für Zirkus, Zauber und Fakirkunst begeistern. Daran hat sich in all den Jahren nichts geändert.“

Ob er im kommenden Jahr wieder ein Zirkuscamp anbieten wird, weiß er noch nicht. „Ich habe genug andere Möglichkeiten. Vielleicht biete ich lieber ein Mittelalterspektakel an. Große Lust hätte ich auch auf ein weiteres Filmprojekt.“

Anmeldung unter: 03 83 26/46 76 40

So schön soll die Aufführung nach der Zauber- und Fakirschule in Grimmen aussehen. Quelle: Raik Mielke

Von Carolin Riemer