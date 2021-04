Falkenberg

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Falkenhagen fahren möchte, hat Pech. Ein Bus verkehrt dort nicht. Der Ortsteil der Gemeinde Sundhagen wird bisher nicht von den Bussen der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) angefahren. Einwohner des Ortes und der Gemeinde wollten in den jüngsten Gemeindevertretersitzungen Gründe erfahren, weshalb der Ort nicht in den öffentlichen Nahverkehr eingebunden ist. Denn künftig seien auch Schulkinder durch den Neubau des Schulzentrums in Miltzow auf den Bus angewiesen.

Bisher gibt es im etwa zwei Kilometer entfernten Nachbarort Reinberg eine Regionale Schule, die aber mit Eröffnung des Miltzower Schulzentrums zum neuen Schuljahr ebenso wie die beiden Grundschulen in Horst und Brandshagen geschlossen wird.

In der letzten Gemeindevertretersitzung in Reinkenhagen hatte der Falkenhagener Hajo Hahn das Problem wieder einmal angesprochen. Er verweist auf die Mindestentfernungen, die für die Schüler zwischen dem Wohnort und der Schule bestehen. Laut Satzung des Landkreises Vorpommern-Rügen beträgt für die Beförderungspflicht die Schulwegmindestentfernung für Schülerinnen und Schüler bis zur Jahrgangsstufe 4 zwei Kilometer, der Jahrgangsstufen 5 bis 12 vier Kilometer.

Die nächste Haltestelle ist in Reinberg. Von dort aus geht es dann für die Schüler mit dem Bus weiter zum Schulzentrum nach Miltzow.. Quelle: Christin Assmann

Bisher sollten die Schüler denselben Weg zu Fuß oder im Auto der Eltern zurücklegen, den die Kinder auch zu ihrer alten Schule in Reinberg nehmen. Nur um dann dort in den Bus zu steigen und zur neuen Schule gefahren zu werden. Dieser zusätzliche Weg zum Bus soll laut Hahn vermieden werden, in dem der Bus bis nach Falkenhagen fährt.

Aber Bürgermeister Krüger verweist darauf, dass die Zuständigkeit und Entscheidungsgewalt darüber nicht bei der Gemeindevertretung liege. Hahn bat nun darum, dass sich die Gemeinde dahinter klemmt, und fordert mehr Druck gegenüber dem Landkreis und der VVR. „Die Gemeindevertreter können die Verantwortlichen doch auf ihre Verpflichtungen hinweisen. Der Schulbus muss fahren“, betont Hahn. „In Falkenhagen gibt es 13 Kinder, die meisten von ihnen gehen zur Schule“, sagt Hahn.

Vorerst noch keine endgültige Entscheidung der VVR

Die VVR hat nach eigenen Aussagen in der Vergangenheit aus mehreren Gründen den Ort Falkenhagen nicht angebunden. „Ein Grund war die fehlende Wendemöglichkeit für die Busse. Und durch den ursprünglichen Schulweg der Kinder war keine Beförderung notwendig“, erklärt Michael Lang, Sprecher der VVR. Nun habe sich die Entfernung zwischen Wohnort und Schule geändert und aus diesem Grund stehe in naher Zukunft eine Begehung vor Ort an. „Es ist noch nichts entschieden. Wir prüfen und werden anschließend entscheiden“, so Lang weiter. Die Entscheidung beziehe auch straßentechnische Gründe ein und bedeute nicht zwangsläufig, dass eine Haltestelle mitten im Dorf errichtet werden würde.

„Ob Schüler befördert werden, hängt davon ab, wie der Weg ist. Zu weit, schlecht begehbar oder viel befahren wären Faktoren, die berücksichtigt werden. Auch die Entfernung zur nächstgelegenen Haltestelle ist wichtig“, erklärt Fachdienstleiterin Gerlind Ockert vom Schulverwaltungsamt in Greifswald. Für die Gewährleistung des Busverkehrs sollen Faktoren wie Wendemöglichkeiten, Straßenverhältnisse und Begegnungsverkehr vor Ort sichergestellt sein.

Schülerbeförderung in Kooperation mit den Eltern

„Es kann leider nicht jeder Schüler vor der Haustür abgeholt werden. Das ist nicht immer möglich“, so Ockert weiter. Die Eltern seien dafür verantwortlich, der Schulpflicht ihrer Kinder nachzukommen. Dazu gehöre auch die Beförderung oder Begleitung der Schüler unter Berücksichtigung der Umstände. Die Gegebenheiten können laut Schulverwaltungsamt geprüft werden, wenn Eltern sich für eine Antragstellung entscheiden. „Sollte es nicht anders geregelt werden können, kann das Land die Eltern für die Beförderung finanziell unterstützen“, so Ockert weiter. Das wird in der Satzung folgendermaßen festgelegt: „Bei der Benutzung eines als Beförderungsmittel bestimmten privaten PKW zusammen für die Hin- und Rückfahrt einer Schülerin bzw. eines Schülers ein Betrag von 0,50€ je Entfernungskilometer, wenn und soweit die Fahrten zum Zweck der Schülerbeförderung durchgeführt werden.“

„Momentan werden keine Ortschaften unter der Einwohnerzahl von 150 im Nahverkehrsplan erschlossen“, berichtet Thomas Baase, Sachbearbeiter ÖPNV der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen. Doch die Einwohnerzahl hätte keine Auswirkungen auf die Schülerbeförderung, sondern soll nur Ortschaften ohne Schulkinder betreffen. Und da liegt das Problem: Die Schüler im Kreis Vorpommern-Rügen werden mit den öffentlichen Linienbussen gefahren. Einen separaten und ausschließlichen Schülerverkehr gibt es nicht. Deshalb gibt es auch bisher keinen Bus für die Schulkinder in Falkenhagen.

„Es ist schwierig zu pauschalisieren, dazu müssen die Gegebenheiten vor Ort geprüft werden. Die Problematik ist nicht einfach zu lösen. Doch generell sollen sich Kinder und Erwachsene auf den ÖPNV verlassen können“, erklärt Baase.

Durch die Anzahl der Fahrgäste werde die Größe des Busses bestimmt und deshalb könne eine Anbindung an den Nahverkehr nur in Abhängigkeit der Straßenverhältnisse und einer Wendemöglichkeit für einen großen Bus erfolgen. „Die Schülerbeförderung liegt nicht allein auf den Schultern der VVR, sondern sollte unter besonderen Umständen eine Kooperation mit den Eltern sein, die den Weg zur nächsten Haltestelle begleiten“, so Baase weiter. Die Erstattung der notwendigen Aufwendungen für den Schulweg sei ebenfalls in der Satzung des Landkreises Vorpommern-Rügen über die Schülerbeförderung festgelegt.

