Falkenhagen

Es tut sich etwas in der scheinbar unendlichen Geschichte um den Busverkehr und eine entsprechende Haltestelle in Falkenhagen bei Reinberg und Stahlbrode in der Gemeinde Sundhagen. : Nach Falkenhagen fährt nämlich überhaupt kein Bus – weder einer, der Kinder zur Schule bringt, noch einer, der in der Freizeit für sie da wäre.

Es gibt gar keine Bushaltestelle in dem kleinen Dorf am Strelasund. Die Kinder müssen bis ins Nachbardorf Reinberg an einen ehemaligen Schulstandort laufen und dort in den Bus einsteigen. Das soll sich nun ändern.

Vor-Ort-Termin

„Am 25. Februar gab es einen Vor-Ort-Termin mit einer Befahrung der Strecke“, informiert Bürgermeister Helmut Krüger (CDU). Dabei waren neben Vertretern der Gemeinde auch Mitarbeiter des Landkreises und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) und Interessierte aus dem Dorf Falkenhagen. Und Menschen, die sich für die Busanbindung ihres Dorfes einsetzen, gibt es, immerhin sind Eltern und derzeit sieben Schüler im Ort seit Monaten bemüht, die derzeitige Situation zu ändern.

Über Stahlbrode nach Falkenhagen und Reinberg fuhr der „große, 15 Meter lange Bus“, sagt Krüger. Es wurden Schwachstellen festgestellt, die es noch auszubauen gelte – wie Ausweichstellen für den Bus und Gegenverkehr. „Aber das ist machbar“, so Krüger. Wenn die Verkehrsgesellschaft soweit sei, informiere sie die Gemeinde Sundhagen und auch den Kreis Vorpommern-Rügen und der müsse „Grünes Licht“ geben, damit der Bus schließlich regelmäßig fahren könne.

Strecke direkt am Strelasund

Eine wichtige Voraussetzung dafür muss dann jedoch auch die Gemeinde selbst erfüllen: Falkenhagen braucht eine Bushaltestelle nach Norm. „Auch das bekommen wir hin“, sagt der Bürgermeister und weist darauf hin, dass diese Kosten im aktuellen Haushalt ergänzt werden müssen. Krüger selbst geht davon aus, dass der Busverkehr von und nach Falkenhagen spätestens zum neuen Schuljahr reibungslos funktioniert. Helmut Krüger: „Dann unter anderem auf einer der schönsten Strecken im gesamten Landkreis direkt am Strelasund entlang.“

Von Almut Jaekel