Wenn Mama und Papa am Sonntag zu einem Familienspaziergang aufrufen, rollen die Kinder meist die Augen. Spazieren gehen, wie langweilig. Dabei ist Bewegung doch gesund. Und dass es auch durchaus Spaß machen kann mit den Eltern, wird sich am 7. November in der Barther Sporthalle „Barth-Süd“ zeigen. An dem Tag nämlich lädt der SV Motor Barth zu den Big Family Games.

Mit Flug-Schuh und Känguru, hüpf! zum Klettervergnügen

Und das bedeutet hauptsächlich Spaß für die ganze Familie, wie der Vorsitzende des SV Motor Barth, Ulf Röwer, informiert. Denn Laufen, Springen und Werfen waren gestern. Am 7. November stehen Flug-Schuh, Ball-O-Meter, Blitz-Kurier und Känguru, hüpf! auf dem Programm.

Vier Stationen: Die Familie, die am besten abschneidet, gewinnt einen Kletterpark-Gutschein für fünf Personen für einen Kletterpark in der näheren Umgebung. „Eine Urkunde bekommt jede teilnehmende Familie, die besten drei auch Medaillen“, berichtet Röwer, der den Barthern und deren Gästen mit den Big Family Games etwas nahezu Einzigartiges in MV bietet.

Diese Corona-Regeln gilt es zu beachten

Lediglich Ueckermünde ist noch Austragungsort dieses sportlichen Events, das die Krankenkasse BIG direkt gesund sponsert. „Das Besondere an den Big Family Games sind aber nicht nur die ausgefallenen Sportarten, sondern auch die Art der Durchführung“, sagt Röwer. Ganz wichtig dabei: ein Smartphone. Jede Familie meldet sich über eine App an. An den verschiedenen Stationen bekommen sie von den Kampfrichtern das Ergebnis gesagt, das sie dann dort eingeben.

„Außerdem gibt es keine feste Zeit, in der eine Familie die Wettkämpfe bestreitet. Zwischen 10 und 16 Uhr sind wir da, können die Stationen bewältigt werden“, informiert der junge Mann. Zu beachten sei allerdings, dass sich die Teilnehmer an die 3G-Regeln halten. „Wir werden keine Tests anbieten. Ungeimpfte Erwachsene müssen sich vorher testen lassen. Kinder unter 12 Jahren sind von der Testpflicht befreit und Schüler über 12 Jahren brauchen nur ihren Schülerausweis vorzuzeigen“, informiert Röwer. Zudem gelte in der Sporthalle Maskenpflicht.

Von Anja Krüger