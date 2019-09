Familienfest und Ausstellung innerhalb Interkultureller Woche(n) in Grimmen

Grimmen/Tribsees

Gemeinsam musizieren, kochen, basteln oder einfach ein paar schöne Stunden miteinander verbringen – „Zusammen leben, zusammen wachsen“ lautet das Motto der diesjährigen Interkulturellen Woche(n) in Grimmen und Tribsees. Ganz in diesem Sinne laden die Mitarbeiter des SOS-Familienzentrums am Freitag zum Familienfest der Kulturen in die Einrichtung in der Otto-Krahmann-Straße ein.

In Tribsees öffnet bereits einen Tag zuvor von 15 bis 17 Uhr das InterKulturelle Café im „Alten Milchladen“ am Markt, in dem unter anderem Selbstgebackenes aus dem Orient probiert werden kann.

Familienfest der Kulturen wird bereits zum dritten Mal gefeiert

Als in Grimmen die ersten Flüchtlinge innerhalb der großen Flüchtlingswelle eintrafen, nahm man sich auch im SOS-Familienzentrum ihrer an. Freundschaften sind entstanden. Durch gemeinsame Aktivitäten. Ganz in diesem Sinne soll auch das Familienfest der Kulturen am Freitag gefeiert werden, wie Rita Claußen, Koordinatorin des Hauses, erklärt. „Wir nehmen seit drei Jahren an der bundesweiten Aktion ’Interkulturelle Woche’ teil. Die Aktionen erstrecken sich bei uns nur über einen längeren Zeitraum“, informiert sie.

Bedeutet: Das Familienfest der Kulturen ist erst der Auftakt. Dieses verspricht ein buntes Mitmach-Programm für die ganze Familie. Während die jungen Gäste sich beim „Theater aus dem Wäschekorb“ von Anna Sirivastrava mitreißen lassen können, geht es bei Ramona Antal vom Jugendmigrationsdienst Greifswald in der Küche heiß her. Bereits im vergangenen Jahr wurden in ihrem „Kochstudio“ im SOS-Familienzentrum von ihr und Gästen allerhand Köstlichkeiten für das interkulturelle Büffet zubereitet. Bevor am Freitag um 16.30 Uhr ans Büffet geladen wird, lädt die Kreismusikschule zum Probetrommeln ein und im Kreativraum kann mit Naturmaterialien gebastelt werden.

Gedichte über Todesangst und Sehnsucht sowie Rap-Songs über Heimat und Freundschaft

„Ein besonderes Highlight an diesem Tag wird die erste Vorführung der Jugendlichen aus dem Poetry-Project“, sagt Rita Claußen. Es ist ein Projekt, das von dem Syrer Ahmad Methkal geleitet wird. „Er ist einer der ersten Flüchtlinge gewesen, die während der Flüchtlingswelle in Grimmen angekommen sind. Derzeit absolviert er eine Erzieher-Ausbildung im SOS-Dorf“, erzählt die Koordinatorin. Rund 15 Jugendliche verschiedener Nationalitäten haben innerhalb des Poetry-Project in den vergangenen Wochen Texte, unter anderem Gedichte, über Todesangst, Fremdheit und Sehnsucht, geschrieben und stellen am Freitag einige davon vor.

Musikalisch, aber nicht weniger tiefsinnig, sind die Rap-Songs der Teilnehmer des Projekts „Pop to go“. Bereits seit drei Jahren gibt es diese Gruppe unter der Leitung des Rostocker Rappers Tino Bartos im SOS-Familienzentrum. „Ein paar große Auftritte hatten die Jugendlichen bereits – Ende August gerade erst auf dem Festival ’Wasted in Jarmen’“, erzählt Rita Claußen. Am Freitag geben sie dann auch einige ihrer Songs, die unter anderem von Heimat und Freundschaft handeln, zu Gehör.

Ausstellung zeigt Gesichter von Flüchtlingen – auch deutschen

„Schau mich an – Gesicht einer Flucht“ ist der Titel der Ausstellung, die innerhalb der Interkulturellen Wochen(n) schließlich am 14. Oktober im SOS-Familienzentrum zu sehen sein wird. Rennen, laufen, hetzen über Tage, Wochen und Monate – ums reine Überleben. Offen und mutig zeigen Asylsuchende ihre Gesichter. Sie erzählen, wer sie sind und was sie aus ihrer Heimat vertrieben hat.

Auch viele Deutsche erlebten im Zweiten Weltkrieg und in der DDR Flucht und Vertreibung. Auch jene Frauen und Männer berichten bei dieser Ausstellung, wie es damals war. „Für zweieinhalb Wochen ist diese Ausstellung mit 19 Porträts dann bei uns zu sehen“, berichtet Rita Claußen.

Von Anja Krüger