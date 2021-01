Grimmen

Rita Claußen hat viel vor. Für sie beginnt am 1. Februar ein neues Leben. Rita Claußen, die Frau, die das SOS- Familienzentrum in Grimmen seit 2012 aufbaute und leitete, geht in den Ruhestand. Allerdings nicht so ganz. Doch dazu später.

„Ich plane für die Zukunft“, sagt die fast 64-Jährige und erzählt, dass sie gern früh in Rente gehen wollte. „Immerhin habe ich fünf Kinder, fünf Schwiegerkinder und acht Enkel. Und gerade in der letzten Zeit hat es mir extrem leidgetan, wenn ich immer sagen musste: ,Ich kann gerade nicht, Oma muss arbeiten’“, sagt sie.

Zeit für sich, den Mann und die Familie

„Außerdem möchte ich mit meinem Mann Zeit verbringen“ nennt Rita Claußen einen weiteren Grund, „ihr“ Familienzentrum jetzt in die Hände ihres Nachfolgers Hannes Masloboy zu legen. 2018 hat Rita Claußen geheiratet, zunächst hätten sie und ihr Mann getrennt gelebt, erst durch Corona und Homeoffice habe sich das geändert. „Mein Mann arbeitet noch ein Jahr länger, aber da er von zu Hause arbeitet, wird das jetzt für uns eine sehr spannende Zeit“, erzählt sie.

Rita Claußen, Leiterin des SOS Familienzentrums in Grimmen. Quelle: OZ

Ein dritter wesentlicher Grund, sich weitestgehend aus dem Berufsleben zu verabschieden: Rita Claußen will an sich denken. 44 Jahre war sie zuallererst für ihre Familie und die Arbeit da. Jetzt plant sie, aus ihrer alten Heimat bei Flensburg über den Ostsee-Küstenradweg ganz allein bis in die neue Heimat nach Bad Sülze mit dem E-Bike zu radeln. „Ich will mir Zeit für mich lassen“, sagt sie.

Ein bisschen bleibt sie doch

Na klar werde sie auch ihre Arbeit vermissen, weiß Rita Claußen schon jetzt: „Das wird schwierig für mich, weil ich dabei ja so viel Spaß habe.“ Deshalb wird sie auf 450-Euro-Basis weitermachen. Eigentlich wollte sie das zuerst nicht, wenn jemand anders die Leitung übernimmt.

„Aber dann kam Hannes, er arbeitet bereits seit November hier“, sagt sie. Mit ihm könne sie sich gut vorstellen, weiter für das SOS-Familienzentrum tätig zu sein. Sie wolle beispielsweise Projektanträge, die bereits begonnen wurden, gemeinsam mit dem neuen Leiter weiter betreuen. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt ihr Nachfolger Hannes Masloboy. Auch in Barth, wo es eine Außenstelle des Grimmener Zentrums gibt, werde sie sich weiter engagieren. „Der Plan ist, einmal in der Woche hierher zu kommen“, sagt Rita Claußen. „Und sie bleibt mein Telefonjoker“, sagt Hannes Masloboy.

Kleines Mütterzentrum geplant

Vor fast genau neun Jahren begann Rita Claußen im SOS-Dorf Hohenwieden. „Mit einem Laptop, einem Kugelschreiber und einem Block. Und der Aufgabe, ein Familienzentrum aufzubauen“, erinnert sich die energiegeladene Frau. Ein kleines Mütterzentrum sollte es werden.

Das Gebäude, in dem das Zentrum in der Grimmener Krahmann-Straße noch heute ist, war gerade leer gezogen. Damals seien viele Fälle von Kindesmisshandlungen bekannt geworden. Der Plan der SOS-Kinderdörfer sei gewesen, an Standorten, wo Frühe Hilfen angeboten wurden, mehr zu machen, Angebote für junge Familien zu stärken und so dieser Entwicklung entgegenzutreten.

Traum verwirklicht

„Damals war ich im Bad Sülzer Jambus im Familienbildungsbereich tätig“, erinnert sich Rita Claußen. Schwimmkurse, Elternkurse, Ausbildung von Tagespflegepersonen gehörten zu ihrem Job. „Bei einem Austausch mit israelischen Pädagogen lernte ich den damaligen SOS-Dorfleiter Ludger Möller kennen“, erzählt Rita Claußen. Er habe sich in Grimmen ein Mütterzentrum, wie es bei SOS üblich war, gewünscht. „Mein Traum war es, eine Einrichtung zu haben, in der ganz viele Angebote und alle Infos für Eltern unter einem Dach zu finden sind“, sagt Claußen. SOS bot ihr diese Chance, und so begann sie mit mehr als 50 Jahren etwas ganz Neues.

„Dem SOS- Kinderdorf-Verein bin ich unendlich dankbar für die Unterstützung und die Möglichkeiten“, sagt die nun Ex-Chefin. „Manchmal musste ich auch ein wenig gebremst werden, aber auch das war wahrscheinlich gut“, sagt sie.

Heute ist das Grimmener Familienzentrum eines der größten dieser Art bei SOS. Die anderen „Großen“ gibt es in Berlin, München und Gera. Claußen: „Nicht, weil hier Familien mit schwersten Fällen leben, sondern weil wir einfach ein großes Angebotsspektrum aufbauen wollten.“ Natürlich gab es dabei ein paar Projekte, die Rita Claußen besonders ans Herz gewachsen sind.

Besondere Projekte

Der Kinderwagentreff, beispielsweise, den sie selbst entwickelt hat. Den gibt es mittlerweile auch in Ribnitz und Barth. Eine mündliche Zusage der Aktion Mensch, das Projekt weitere zwei Jahre zu verlängern, liegt vor.

„Papa und ich“ heiß ein weiteres Projekt, das 2019 gestartet ist und hilft, in der Justizvollzugsanstalt Stralsund inhaftierten Vätern den regelmäßigen Kontakt zu ihren Kindern zu gewährleisten. „Leider ist uns da Corona dazwischengekommen“, bedauert Rita Claußen.

Die Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen, die Texte und Gedichte schreiben, liege ihr ebenfalls sehr am Herzen. Ergebnisse sollen in Buchform in deren Muttersprache und in Deutsch herausgebracht und illustriert werden.

Dank an Mitstreiter

Viele Menschen seien in den vergangenen Jahren „Wegbegleiter“ für sie gewesen. „Menschen, mit denen ich hier in der Region ebenso wie mit meinen Mitarbeitern zusammengearbeitet habe, die mir geholfen und mich unterstützt haben, damit dieses Familienzentrum so großartig werden konnte“, bedankt sich Rita Claußen.

Von Almut Jaekel