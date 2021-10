Grimmen

Die EU-Chemieagentur stuft diverse Tattoo-Farben als gesundheitsschädlich ein. Als Begründung: Eine drei Jahre dauernde Studie ergab, dass manche Stoffe in den genannten Farben krebserregend sein könnten. Das Verbot der Tattoo-Farben soll am 4. Januar 2022 in Kraft treten. Betroffen davon sind alle Studios in der EU und deren Körperkunstliebhaber.

Der Grund dafür ist, dass die verbotenen Farben „Blau 15“ und „Grün 7“ laut dem deutschen Tattoo-Verband in circa zwei Drittel aller Tattoo-Farben enthalten sind. Das bedeutet, dass manche Motive oder sogar ganze Stile gar nicht mehr möglich wären. Da rund zwölf Prozent aller Europäer tätowiert sind und es immer mehr werden, stellt dieses plötzliche Verbot die Szene vor große Herausforderungen.

Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte nun Grimmens Tattoo-Künstler Paul Riotté in seinem „INKlusiv-Tattoostudio“ und sprach mit dem passionierten Körperkünstler über die EU-Verordnung, Folgen für die Branche und eine gestartete europaweite Petition.

Nach der Pandemie gleich die nächste Hiobsbotschaft

Die Tattooszene erreicht in diesen Monaten eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Erst ein monatelanges Arbeitsverbot aufgrund der Corona-Pandemie, nun das drohende Verbot von knapp zwei Drittel aller Farben. „Derzeit fühlt es sich so an, als kämen wir vom Regen in die Traufe“, sagt Paul Riotté und meint: „Dies hätte für viele Tätowierer, aber auch Unternehmen der Farbherstellung sicher fatale Folgen.“

Den Körperkünstler aus der Trebelstadt ärgert vor allem die Argumentation der EU. „Es könnte sein“, ist für ihn keine Basis für eine solch weitreichende Entscheidung.

Angefangene Tattoos könnten nicht beendet werden

Die Szene kritisiert, dass die Studien, die zum Verbot führen, unvollständig sind. Die EU-Chemie Agentur bezieht sich dabei jedoch auf das schon bestehende Verbot gegen „Blau 15“ und „Grün 7“ in Kosmetika. Was auf der Haut schädlich ist, muss unter der Haut auch schädlich sein, heißt es darin. „Die EU stützt sich auf unvollständige Studien und ignoriert die Folgen, die ein solches Verbot für viele Unternehmer mit sich bringt“, meint Paul Riotté und glaubt: Die unhygienische ‚Küchentischtätowierung‘ würde wieder profitieren. Unseriöse Tätowierer würden sich die Farben vermutlich weiter aus dem EU-Ausland bestellen und seriöse Körperkünstler würden dadurch einen Großteil ihrer Aufträge verlieren.“

Zudem sind viele Tattoos langfristige Projekte. „Oftmals entsteht solch ein Tattoo ja über viele Monate oder gar Jahre. Für viele Kunden, die mit einem farbigen Gesamtkunstwerk bereits begonnen haben, würde dies bedeuten, dass diese – in der angefangenen Form – nicht fertiggestellt werden können“, sagt Riotté und nennt ein Beispiel: „Ich bin in diesem Jahr sozusagen ausgebucht. Wenn ab dem 4. Januar das Verbot in Kraft tritt, können gewisse Aufträge in der geplanten Form nicht fertiggestellt werden.“

Muss man dem Kunden die Entscheidung selber überlassen?

Hierbei stellt sich Paul Riotté die Frage: Muss man dem Kunden die Entscheidung nicht selber überlassen? „Nochmals – es gibt ja keine Langzeitstudie, die zeigt, dass gewisse Stoffe tatsächlich gesundheitsschädigend sind. Wir reden hier von einer Vermutung, dass verwendete Konservierungsstoffe mögliche Folgen für den Körper des Tätowierten haben könnten“, sagt der Grimmener Körperkünstler und argumentiert: „Wir verbieten ja auch nicht Zigaretten, weil sie krebserregend sind, Alkohol, weil er die Leber schädigt oder Lebensmittel, weil sie Konservierungsstoffe enthalten.“

Seit wann gibt es eigentlich Tattoos? Die Geschichte der Tätowierung geht weit in den vorchristlichen Zeitraum zurück. Es wurden bereits 12 000 v. Chr. Zeichen in die Haut geritzt. Tattoos wurden auf Fingern und Handgelenken angebracht, um Krankheiten und Leiden abzuwehren. Etwa jeder zehnte Deutsche hat inzwischen mehrere Tattoos, rund 14 Prozent haben eines.

Der Tätowierer kritisiert, dass man von den Körperkünstlern immer eine sehr hohe Seriosität erwartet und diese auch gerne bereit sind, diese vorweisen zu können. Dass man auf der Gegenseite aber ein Verbot ausspricht, welches aus seiner Sicht nicht ausreichend begründet ist. „Wir haben Hygienestandards, da träumt manches Krankenhaus in Europa von. Und ich weiß, dass alle seriösen Tätowierer sehr um das Wohl ihrer Kunden bedacht sind und sich ständig weiterbilden. Aber solch eine Entscheidung sorgt letztendlich nur dafür, dass sich die Leute wieder fernab dieser erreichten Standards von ‚schwarzen Schafen‘ der Szene tätowieren lassen“, ärgert sich Riotté.

Petition soll zeitlichen Aufschub bewirken

Um vorerst einen Aufschub des Verbots ab dem 4. Januar 2022 zu erreichen, hat die europäische Tattooszene nun eine Petition gestartet, für die bereits über 100 000 Menschen ihre Unterschrift gegeben haben. „Die EU hat 447 Millionen Einwohner, rund zwölf Prozent davon haben ein oder mehrere Tattoos. Ich denke, in Sachen ‚Teilnahme an der Petition‘ ist da auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben“, so Riotté.

Von Raik Mielke