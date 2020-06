Fast 800 Jahre alt: Das haben die neuen Besitzer im Gutshaus Rakow vor

Rakow

Jahrhunderte Gutsherrschaft, Wohnraum, Kindergarten und Kinderkrippe und während der vergangenen fast 30 Jahre vor allem Leerstand, Vandalismus und Verfall – das alles hat das Rakower Gutshaus seit 1232 gesehen. Am Wochenende öffnete es seine Türen und den angrenzenden Park erstmals wieder für Besucher zu Informationstagen.

1200 Quadratmeter marode Wohnfläche

Im November 2018 kauften Ingo und Isa Steinbrecher das gesamte Areal: 1,2 Hektar verwilderter und zugewucherter Park, 1200 Quadratmeter absolut marode Wohnfläche auf zwei Etagen, das Dachgeschoss und die Teilunterkellerung nicht mitgerechnet. Eine Reihe an Schicksalsschlägen, wie sie selbst sagen, brachten sie aus Sachsen ins vorpommersche Rakow. „Wir haben das Gutshaus gesehen, uns verliebt und zugeschlagen“, sagt Isa Steinbrecher.

In das Rakower Gutshaus und den Park wurde am Wochenende eingeladen. Quelle: Almut Jaekel

2019 wurde alles vermessen. „Schon vorher haben wir das Dach im Nordbereich gesichert und vor allem jede Menge Müll und Unrat, der über Jahrzehnte einfach in den Räumen des Hauses und im Park abgelagert wurde, entsorgt“, erzählt der neue Gutsherr. Der Wildwuchs rings um das Haus inklusive aus dem Mauerwerk wachsende Bäume und Wurzeln wurden beseitigt, Fußwege gefunden, ein Teich angelegt, das Haus wieder mit Wasser und Strom versorgt. Zuerst wohnten beide regelmäßig im „Alten Krug“ in Poggendorf, denn das Gutshaus bot noch keinen Schutz, kein Wasser, keine Wärme und es regnete durch. Es fehlen Decken und Fußböden. „Es ist Schwamm im Haus und viele Balken sind von Pilzen zerfressen“, informiert der Architekt.

Nur wenig Historisches geblieben

Ein Überbleibsel aus Kindergarten-Zeiten im Gutshaus: Haken für die Kinderhandtücher. Quelle: Almut Jaekel

Rakow wurde 1232 erstmals in einer Urkunde erwähnt, in der Herzog Wartislaw III. dem Kloster Doberan die Dörfer Groß- und Klein-Rakow überließ. Später gehörte ein Teil des Ortes dem Ritter Ludolf von Schlagsdorf. 1819 erwarb die Familie von Bilow das Gutshaus, gefolgt von der Familie Anders. Die heutige Form stammt aus einem Umbau von 1887. 1912 erwarb Ewald Bischoff das Anwesen. Im Besitz seiner Familie verblieb es mit etwa 778 Hektar Land bis 1945. Danach waren in der unteren Etage Kindergarten und -krippe untergebracht, in der ersten Etage Wohnungen.

„Nur wenig ist im Haus geblieben“, ärgern sich die neuen Besitzer. DDR-Dielenböden und historisches Parkett wurden ebenso rausgerissen wie Dachsparren, Treppengeländer und Türen. „Einfach nur, um es zu verbrennen“, erzählen sie. Um so mehr freuen sie sich über Kleinigkeiten, die erhalten sind: beispielsweise kleine Handtuchhaken aus der Kindergartenzeit. Auch die Räume der kleinen Kindertoiletten sind noch zu sehen. Und der Raum im unteren Nordbereich, in dem heute die Pläne und Zeichnungen des Hauses präsentiert werden, hatte sogar eine kleine Bühne für die Kita-Kinder.

Klaus Neper und Ingo Steinbrecher in der ersten Etage unter einem der wenigen verbliebenen historischen Details im Haus. Quelle: Almut Jaekel

„Es soll so viel Geschichte aus all den unterschiedlichen Epochen im Haus bleiben, wie möglich“, sagt Isa Steinbrecher. Der Mittelbau stammt bereits aus vor der Barockzeit, ist sich der Architekt sicher. Wahrscheinlich gründet er sogar auf einem niederdeutschen Hallenhaus, vermutet er.

Eigentümer rechnen mit bis zu 15 Jahren Bauzeit

Die Zeit und der 30-jährige Leerstand haben dem alten Haus nicht gutgetan: Pilze und Schwamm zerstörten vor allem das Holz, aber auch Vandalismus gab es. Quelle: Almut Jaekel

Steinbrechers wollen im Südbau wohnen, wo einst ein LPG-Vorsitzender sein Zuhause hatte. „Die gute Stube kommt in den Südturm“, plant Isa Steinbrecher. Aber bis dahin werde es wohl noch zehn bis 15 Jahre dauern, meint sie. Die anderen Teile sollen Gäste des Hauses nutzen. Beide verdienen das Geld, das sie dann in ihr neues, altes und denkmalgeschütztes Haus investieren als Selbstständige im Baugeschäft.

„Und mein Mann hat einfach goldene Hände“; begründet Isa Steinbrecher, woher sie den Mut und den Optimismus nimmt, das Haus mit seinen 41 Räumen und 89 Fenstern wieder in einen gut bewohnbaren Zustand bringen zu wollen. Ingo Steinbrecher macht fast alles selbst, sogar die Türen zimmert er und erhält dabei möglichst die alten Zargen. Fördermittel fließen nicht in das Vorhaben, ein Fördermittelantrag für die Dachsanierung wurde abgelehnt.

Bogensport im Park möglich

Deshalb ist die Dachsanierung immer noch eine vordringliche Aufgabe, für die auch Spenden willkommen sind. Gebaut wird zunächst im Nordteil. Zuerst entstand ein Klo. Dann ein Raum zum Kochen, Wohnen, Schlafen. Mittlerweile gibt es ein schickes Bad und zwei Gästezimmer. Der Park ist an den Bogensportverein, der auch Laien Angebote unterbreitet, vermietet, bleibt aber öffentlich.

Von Almut Jaekel