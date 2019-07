Stahlbrode

Entschleunigung. Sie tritt sofort am Eingang des Stahlbroder Schulbauernhofs ein. Katzen schleichen über die Wiesen. Ein junger Mann spielt Gitarre. Kinder schnitzen oder liegen in einer Hängematte im Schatten zweier Bäume. Sahen so noch vor vielen Jahren die Sommerferien eines jeden Kindes aus, müssen viele heutzutage ein Stück reisen, um ein paar Tage Natur pur zu erleben.

Schulbauernhof ist wie eine Zeitreise

Im Schulbauernhof schlafen sie zwar im modernen Gutshaus, doch dann geht’s raus an die frische Luft. Zurzeit genießen 24 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren eine Woche Ferien in Stahlbrode. Es ist eine Fahrt, die der Bund für Umwelt- und Naturschutz aus Neubrandenburg organisierte. „Die Kinder verbringen durch die Medien ihre Freizeit vor allem in geschützten Räumen vor dem Handy oder beim Computerspielen“, sagt Reisebegleiterin Sylvie Krause (40). In dieser Woche ist das anders.

Handys sind nicht erwünscht. Aber das stört Fiete Schulz (10) aus Gützkow herzlich wenig. „Ich möchte mal Bauer werden“, sagt er. Heute erntet er zusammen mit Friederike Evers (9) aus Rostock und Mathilda Lindenblatt (12) aus der Nähe von Röbel Zitronenmelisse und Minze. „Wir wollen eine Bowle machen“, erzählt der Junge, während die Mädchen winzige Baby-Frösche auf der Wiese entdeckt haben und sie sie fröhlich über ihre Hände hüpfen lassen. Der Schulbauernhof wirkt fast wie eine Zeitreise in die Vergangenheit.

Ernten, Kochen, Backen, Tiere versorgen

Die Kinder ernten und kochen selbst. Eine andere Gruppe versorgt die Ponys Salto und Teddy auf der Weide. Sie misten die Ställe aus, schaffen Pferdeäpfel auf den Kompost und füttern die Ziegen. In der Backstube backen andere Kinder des BUND ihr Vollkorn-Brot allein im Steinbackofen und in der Milchkammer erfahren Melina Kästner und Vivien Hoffmann (beide 11) wie anstrengend es ist, Butter selbstständig herzustellen. Natürlich bekommen sie bei all ihren Aufgaben Hilfe von den Angestellten des Schulbauernhofes.

Melina Kästner (l.) und Freundin Vivien Hoffmann aus Stralsund sind zum dritten Mal dabei. Sie schlagen ihre eigene Butter. Quelle: Carolin Riemer

Das Konzept ist beliebt. Zwischen März und Oktober sei der Bauernhof stets völlig ausgebucht, sagt Projektleiterin Solveig Borges (45). „Oft kommen die Kinder montags noch ganz hektisch und aufgeregt hier an. Aber nach zwei Tagen schalten sie ab und entspannen. Wir wollen sie aus ihrem lauten Alltag herausholen. Keine Beschallung. Keine technischen Geräte. Für einige von ihnen ist das völliges Neuland.“ Die meisten Kinder kommen aus Stralsund, Greifswald und Berlin – Stadtkinder.

Abstimmen für den Publikumspreis

Für die Arbeit des Schulbauernhofes bewarb Solveig Borges ihr Projekt auch bei der Ehrenamtsstiftung in der Kategorie „Wandel anregen“. Für einen Hauptpreis habe es zwar nicht gereicht, doch in der Kategorie um den Publikumspreis können sie noch einen vorderen Platz abstauben. Voraussetzung ist, dass möglichst viele Menschen für den Schulbauernhof abstimmen. Am 16. September endet die Frist und es steht fest, ob die 1000 Euro nach Stahlbrode gehen.

Fiete und die Mädels bereiten gerade das Mittagessen vor. Sie schneiden Gurken, zeigen stolz den Kräuter-Frischkäse, den sie selbst vor zwei Tagen mit Wolfgang Ralle zubereiteten und rühren ihr Tsatsiki an. „Ich habe richtig viel über Pflanzen und Tiere gelernt. Und das, obwohl ich vorher schon viel wusste“, erzählt der Zehnjährige. Die Mission ist mal wieder geglückt. Am Sonnabend reisen die Kinder wieder nach Hause. „Aber wir haben sie für die Natur und Umwelt sensibilisiert“, weiß Sylvie Krause vom BUND.

In der Küche im Gutshaus neben dem Schulbauernhof kochen die Kinder zusammen mit Gruppenleiterin Sylvia Schmidt. Quelle: Carolin Riemer

Carolin Riemer