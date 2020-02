Ferienangebot in Brandshagen: Der Schreiadler als Opernheld

Brandshagen

„Der Schreiadler als Opernheld“ ist ein neues Projekt des Opernale-Vereins aus Jager, in dem das Opernale-Festival des vergangenen Jahres für Kinder und mit ihnen aufbereitet wird. In der Winterferienwoche vom 17. bis zum 21. Februar findet dazu eine Ferienwerkstatt an der Grundschule in Brandshagen statt, zu der interessierte Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren eingeladen sind.

Insgesamt 40 Kinder sind willkommen, es gibt noch freie Plätze.

Resonanz überwältigend

„Nach dem positiven Feedback auf unsere Schreiadleroper im vergangenen Jahr wollten wir das Thema gern an Schulen bringen“, erzählt Sängerin Jacoba Arekhi, die das Projekt – es geht insgesamt über drei Jahre – begleitet. Möglich ist das im Rahmen des Programms „Künste öffnen Welten“ des Bundesverbandes für kulturelle Kinder- und Jugendbildung: Die Grundschule Brandshagen und der Kita-Verein Wirbelwind e.V. sind Bündnispartner.

Bereits Mitte Januar wurde das Projekt von Mitgliedern des „Clanga Pomarina“-Ensembles vor 120 Mädchen und Jungen in Brandshagen vorgestellt. „Die Resonanz war überwältigend, 77 Kinder waren anschließend mit uns im Greifswalder Theater und erlebten die Märchenoper ‚Die Schneekönigin‘“, sagt Arekhi.

Kinder werden aktiv

Aber die Kinder sollen selbst aktiv werden, es werden Workshops angeboten – wie jetzt mehrtägige in den Winterferien und auch zu Ostern –, aber auch sogenannte Nachmittagsworkshops. Es wird gebastelt, Kostüme werden gefertigt, der Schreiadler wird im Wald gesucht. Benjamin Saupe, der für die musikalische Leitung der Opernale-Produkte bekannt ist, schreibt extra eine Musik für den Kinder-Schreiadler-Held. Jacoba Arekhi ist für den Gesang zuständig, die Theaterpädagogin Anke Neubauer und die Bildende Künstlerin Ute Gallmeister sind ebenfalls involviert. „Und das Schöne ist“, so betont Jacoba Arekhi, „es können Kinder über die gesamte Projektzeit dabei sein oder auch nur an einzelnen Workshops teilnehmen, das ist egal.“

Der Winterferien-Workshop in der zweiten Ferienwoche findet täglich von 8.30 bis 14.30 Uhr statt. Arekhi: „Die Kinder können im Gemeindegebiet Sundhagen abgeholt werden, es gibt Frühstück und Mittagessen sowie Ausflüge – alles kostenfrei“.

Anmeldung unter: projekt@opernale.de

Von Almut Jaekel