Brandshagen

Das Herz Vorpommern nannte Henriette Sehmsdorf – bekannt als Leiterin der Opernale – die Gemeinde Sundhagen während ihrer Moderation des Festaktes zum 10. Geburtstag der Großgemeinde in der Brandshagener Mehrzweckhalle. Genau zwischen den beiden Hansestädten und in der Mitte Vorpommerns gelegen. Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth setzte noch einen drauf: „Ihr seid die Größten“, sagte er und spielte darauf an, dass Sundhagen mit knapp 160 Quadratkilometern die größte Kommune hierzulande ist. Und weil der Landrat gut in Schwung war, ehrte er zusätzlich zu den ausgezeichneten Einwohnern spontan den „Held des Tages“: Der ehemalige Kämmerer Benno Czarnojahn habe maßgeblich für die Haushaltskonsolidierung gesorgt, sagte Kerth.

Engagierte Sundhagener ausgezeichnet Folgende Einwohner wurden für ihr Engagement von der Gemeindevertretung ausgezeichnet: Manuel Steinweller als Trainer der D-Jugend der SG Reinkenhagen. Daniel Husen, Jugendsportwart in der SG Reinkenhagen. Elvira Perschke, Geschäftsführerin des Vereins „ Kita Wirbelwind“, der vier Kindereinrichtungen betreibt. Pastor Fred Burmeister, dessen 33-jährige Dienstzeit in der Gemeinde in diesem Jahr endet. Jörg Henkelmann, aktiv im Reinkenhäger Carnevals Club, als Schöffe und sachkundiger Einwohner. Erika Kadow leitet seit acht Jahren die Linedancegruppe des Kultur- und Sportvereins Brandshagen. Hajo Hahn, Gemeindevertreter, Amtsvorsteher und erster Bürgermeister Sundhagens. Die Umspannwerk Miltzow-Mannhagen GbR für das Engagement in der Gemeinde.

Die Haushaltslage sei nämlich prekär gewesen vor zehn Jahren als Hajo Hahn als erster Bürgermeister seinen Dienst antrat. „Voller Tatendrang und Erwartungen“, erinnerte er. Denn schließlich wollte er als Oberhaupt einer Großgemeinde etwas bewegen. Präsentiert wurden ihm zunächst vor allem Rechnungen und die Frage, wie sie bezahlt werden sollen. „Wir haben aber immer alles bezahlt, auch wenn es mal holprig war“, sagte Hahn.

Zur Galerie Die Gemeinde Sundhagen ist zehn Jahre jung. Grund bei einem Festakt in Brandshagen mit Gästen an die Anfänge zu erinnern, Engagierte auszuzeichnen und in die Zukunft zu blicken. Gefeiert wurde das Jubiläum aber von der gesamten Gemeinde: beim Familienfest in Reinkenhagen und abends beim Tanz.

Sundhagen sei nicht nur Erfolg, aber die Entwicklung sei positiv, sagte Bürgermeister Helmut Krüger. Beispielsweise bei den Einwohnerzahlen, die leicht steigen. Und bei den Gewerbesteuereinnahmen. „2011 lagen sie noch bei 436000 Euro, heute bei 1,3 Millionen Euro“, sagte Krüger.

Für die festliche Atmosphäre sorgten Schüler der Brandshagener Grundschule sowie Lars Grünwoldt und Greta Behnke vom Opernale-Verein mit Arien aus Mozarts „Zauberföte“, begleitet von David Behnke am Klavier. Grußworte gab es von Bundeskanzlerin Angela Merkel, verlesen von Gabi Dörner, von der Bundestagsabgeordneten Kerstin Kassner, von Minister Harry Glawe und vom Bürgermeister der Partnergemeinde Bredenbek, Torsten Schwanebeck.

Sundhagen: Mehr als ein Dorf „Mehr als ein Dorf“ steht im Logo von Sundhagen. Zur Großgemeinde gehören 35 Ortsteile. Gegründet wurde Sundhagen am 7. Juni 2009 aus sieben Gemeinden. Drei Namen –Sundkamp, Sundkirchen und Sundhagen – waren als Namen in der engeren Wahl. 159,34 Quadratkilometer ist Sundhagen groß. 5135 Einwohner zählt die Gemeinde 153 Kilometer Gemeindestraßen kommen in der Kommune zusammen.

Almut Jaekel