Grimmen

Gesellige Feste, unterhaltsame Opernabende und Mutmacher gibt es am Wochenende in der Grimmener Region zu erleben.

Don Kosaken lassen ihre Stimme in Marienkirche erklingen

Im Rahmen ihrer Europatournee „Ich bete an die Macht der Liebe“ gastieren am Freitag um 19 Uhr die Maxim Kowalew Don Kosaken in der Kirche „ St. Marien“ in Grimmen.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Chorgesang und Soli wechseln sich im Programm ab – gesungen aus den Tiefen der russischen Seele. Auch im neuen Konzertprogramm werden übrigens Wunschtitel wie „Abendglocken“, „ Stenka Rasin“, „Suliko“ und „Marusja“ nicht fehlen.

Schreiadler landet in Nehringen , Hohenwieden und Loitz

„Als Adler aus dem Pommernland bin ich den meisten unbekannt…“ – heißt es in einem Song in „Clanga pomarina. Die Schreiadleroper“. Beim Besuch der Oper von Henriette Sehmsdorf (Text /Regie) und Benjamin Saupe (Musik) lernt man den seltenen Vogel kennen – auf höchst unterhaltsame und amüsante Weise.

Er ist ein Pommer, der Schreiadler namens Rainer und der Held der Oper. Er segelt um die Welt ins südafrikanische Winterquartier und kehrt doch immer wieder zurück in die geliebte heimatliche Waldlandschaft, auch wenn hier Windräder zur Gefahr werden.

Auf der Bühne agiert er als Ich-Erzähler, mal als Puppe dann wieder in Gestalt der Sänger. Es gibt eine Vogelhochzeit und Ehekrach mit Versöhnung. Schnelle Wechsel der Musikstile mal in Anlehnung an Mozart und Vivaldi, mal in leichter Schlagermanier, mal mit jazzigen Einlagen lassen keine Langeweile aufkommen.

Zu erleben ist die Opernale am Wochenende gleich dreimal:

Freitag, 20 Uhr, Kirche Nehringen (Kartenvorverkauf: Olaf Schnelle von der Bürgerinitiative PROGRAMMendorf e. V., Tel. 038334 / 283060, E-Mail: os@schnelles-gruenzeug.de)

Sonnabend, 20 Uhr, Peter-Tucholski-Haus in Loitz (Kartenvorverkauf: Stadtverwaltung Loitz, Lange Str. 83, Tel. 039998 / 1 53 10)

Sonntag, 15 Uhr, SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden (SOS-Dorfgemeinschaft, Tel. 038326 / 65440, E-Mail: dg-grimmen@sos-kinderdorf.de).

Volleyballturnier im Naturschwimmbad

Am Sonnabend findet auf dem Gelände des Grimmener Naturschwimmbades ein Spaßbeachturnier der Freizeitvolleyballer des JSV Grimmen statt. Beginn ist um 10 Uhr, gespielt wird auf zwei Feldern. Interessenten können sich dafür noch anmelden.

Mindestens vier Spieler sollten pro Mannschaft auf dem Feld agieren. Der Modus wird vor dem Turnierbeginn entsprechend der Teilnehmerzahl festgelegt, teilt Mitorganisator Steffen Naundorf mit. Für das Turnier sind keine Startgebühren nötig, lediglich der Eintritt zum Naturschwimmbad ist zu entrichten.

Anmeldung bei Steffen Naundorf unter Tel. 0173 / 3 17 12 64 oder direkt vor Turnierbeginn ab 9.30 Uhr

Regenbogentour-Radler machen Halt in Reinberg

Die Teilnehmer der 27. Auflage der Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderkrebsstiftung machen am Sonnabend zwischen 9.30 und 10.15 Uhr Halt in Reinberg ( Feuerwehr und Schule).

Mit der Regenbogenfahrt wollen die jungen Teilnehmer der Öffentlichkeit nicht nur beweisen, dass auch nach einer Krebserkrankung sportliche Höchstleistungen möglich sind. Neben der sportlichen Herausforderung geht es vor allem darum, den krebskranken Kindern und ihren Eltern in den Behandlungszentren Mut und Hoffnung zuzusprechen.

Förderverein „Heilgeistkirche zu Abtshagen “ feiert Jubiläumsjahr

Bereits im 25. Jahr ist der Förderverein „Heilgeistkirche zu Abtshagen“ aktiv. Das Jubiläumsjahr wollen dessen Mitglieder gemeinsam mit der Kirchengemeinde und den Einwohnern der Gemeinde sowie allen Interessierten am Sonnabend feiern.

Die Gäste erwartet ein geselliger Tag mit Spiel, Spaß, Gesang, Musik und sogar einer Versteigerung. Los geht die Jubiläumsfeier offiziell um 14 Uhr mit einem Gottesdienst im Pfarrgarten. Danach wird zu Kaffee und frisch gebackenem Kuchen geladen. Ein Ständchen gibt zunächst der Elmenhorster Chor, ab 16 Uhr dann abwechselnd die Zarrentiner Blaskapelle und die Bläsergruppe „Oink Brass“.

Ausklingen wird der Tag bei einer Kinovorführung im Festzelt (Film: „25 km/h“).

Sundhagens Jugendfeuerwehr feiert Sommerfest

Gemeinsam mit der Löschgruppe Miltzow feiert am Sonnabend die Jugendfeuerwehr Sundhagen ein Sommerfest und lädt dazu alle Interessierten ein. Los geht es um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Reinkenhagen.

Während sich die jungen Gäste auf Spiel und Spaß unter anderem auf der Hüpfburg und beim Kinderschminken freuen können, sind die älteren am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr eingeladen, der Schalmeien-Kapelle Prohn zu lauschen. Der Tag soll ausklingen mit einer Party am Abend.

Von Anja Krüger